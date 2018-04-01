معركة طاحنة في البرلمان التركي

الإثنين 23 إبريل-نيسان 2018 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - وكالات

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اثارت تصريحات رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار اوغلو اليوم الاثنين 23 ابريل٬ ردات فعل وتوتر شديد في البرلمان التركي.

وقال كليجدار اوغلو خلال جلسة خاصة للبرلمان التركي بمناسبة “عيد الطفولة والسيادة الوطنية٬ :”ان اجمل ارث سيتركه البرلمانيين الذين انتهت فترة تفويضهم هو مقاومتهم المحاولة الانقلابية في 15 يوليو٬ تحت هذا السقف المقدس٬ أعطى اصدقاؤنا مثالا على الشجاعة لمواطنينا٬ فرفع ذلك من معنوياتهم٬ اهنئ الـ 107 نائب الذين كانوا موجودين تحت قبة البرلمان في تلك الليلة”

واضاف كليجدار اوغلو٬ “لكن بعض البرلمانيين الذي استحقوا لقب “البطل” بسبب شجاعتهم في تلك اللية٬ اقولها بأسف٬ لقد قاموا

بتسليم سلطات البرلمان في انقلاب 20 يوليو٬ انتم تتركون ارث نظام الرجل الواحد لأطفالكم٬ وهذا ميراث سيئ٬ انا ادين بشدة انقلاب 20 يوليو”

يذكر ان حزب الشعب الجمهوري اعتبر اعلان حالة الطوارئ في تركيا من قبل الرئيس رجب طيب اردوغان٬ يعطي صلاحيات تشريعية وقضائية الى الحكومة ويعطل البرلمان،ووصف ذلك بانه انقلاب مدني.

كلمات كليجدار اوغلو هذه اثارت ردات فعل وتوتر في البرلمان التركى٬ ليرد عليه رئيس الكتلة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية “مصطفى اليتاش” في تعليقه على استقالة 15 نائب من حزب الشعب الجمهوري وانضمامهم لحزب الخير :” يبدو ان حالة قلق اصابته بسبب تأجيره لنوابه٬ لينعكس قلقه هنا ”

بدوره اتهم النائب عن حزب الشعب الجمهوري “اوزجور اوزيل” رئيس الوزراء التركي بن على يلدريم انه قضى ليلة 15 يوليو هاربا في نفق اغاز”

ليرد عليه رئيس الوزراء التركي بن على يلدريم٬ قائلا “انا ارد هنا على خطاب الكراهية من الحزب المعارض الرئيسي واقول٬ لقد طردت من منزلي بسبب دبابات العدو وتم ترحيلي لمكان امن٬ والحقيقة هي كالتالي٬ في تلك الليلة حين كانت هذه الدبابات تفسح طريقا لرئيس حزبك “الشعب الجمهوري”: كان الطائرات تقوم بقصف رئيس وزرائك بشكل دنيئ”.

وغادر كلا من رئيس الجمهورية اردوغان ورئيس الوزراء بن على يلدرم و رئيس الحركة القومية دولت بهلشي الجلسة٬ احتجاجا على تصريح كليجدار اوغلو.

وفي اثناء خروجه من المجلس اجاب الرئيس اردوغان٬ بكلمة واحدة على اسئلة الصفحيين حول جلسة البرلمان فقال “الذي عشناه عار”