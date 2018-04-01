داعش يغير الخطة ويقرر التحرك نحو عدة دول العربية تعليقا على مقتل ”الصماد“.. زعيم الحوثي منكسرا و ”المجلس السياسي“ يفجر مفاجأة ويفضح ”المسيرة“ و ”مأرب برس“ ينشر مقطع فيديو لجثة الصماد الجيش يعلن اتزاع ارقام مرعبة من الألغام الأرضية التي زرعتها المليشيا المطلوب الثاني في قائمة الاربعين ارهابيا والمدرس الذي اصبح رئيس (من هو صالح الصماد) 1300 طفل تركي يشاركون باحتفالات عيد الطفولة والسيادة الوطنية مأساة في ماراثون لندن ”الحوثي“ يعين رئيسا إنقلابيا خلفا لـ”الصماد“ و ”مأرب برس“ يكشف ملابسات مقتل الأخير بعد 10 أيام من اختفاءه الحوثيون يعلنون مقتل صالح الصماد اعتراض صاروخين اطلقا على السعودية والحوثيون يزعمون استهداف (ارامكوا) التفاصيل الكاملة لحادثة إطلاق النار قرب قصر محمد بن سلمان
اعلن الجيش الوطني انه انتزع 300 ألف لغم زرعتها مليشيا الحوثي الانقلابية في المناطق المحررة .
وقال مدير المركز الوطني لمكافحة الألغام، العميد الركن أمين العقيلي في تصريحات صحفية " أن الفرق الهندسية للجيش الوطني انتزعت من جبهات محافظة مأرب شرق صنعاء، وحدها 40 ألف لغم، و16 ألف لغم من جزيرة ميون في باب المندب" .
وأكد العميد العقيلي أن اليمن تعرض لأكبر عملية زرع ألغام منذ نهاية الحرب العالمية الثانية ، مضيفًا أن اليمن "هو البلد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي تعرض لكارثة انتشار الألغام .
وأوضح إن إجمالي الألغام التي زرعتها المليشيات الإيرانية تتجاوز نصف مليون لغم ، أن هذه الكمية المهولة ما زالت تشكل خطرًا مستدامًا على حياة المدنيين .