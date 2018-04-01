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الجيش يعلن اتزاع ارقام مرعبة من الألغام الأرضية التي زرعتها المليشيا

الإثنين 23 إبريل-نيسان 2018 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-متابعات
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اعلن الجيش الوطني انه انتزع 300 ألف لغم زرعتها مليشيا الحوثي الانقلابية في المناطق المحررة .

وقال مدير المركز الوطني لمكافحة الألغام، العميد الركن أمين العقيلي في تصريحات صحفية " أن الفرق الهندسية للجيش الوطني انتزعت من جبهات محافظة مأرب شرق صنعاء، وحدها 40 ألف لغم، و16 ألف لغم من جزيرة ميون في باب المندب" .

وأكد العميد العقيلي أن اليمن تعرض لأكبر عملية زرع ألغام منذ نهاية الحرب العالمية الثانية ، مضيفًا أن اليمن "هو البلد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي تعرض لكارثة انتشار الألغام .

وأوضح إن إجمالي الألغام التي زرعتها المليشيات الإيرانية تتجاوز نصف مليون لغم ، أن هذه الكمية المهولة ما زالت تشكل خطرًا مستدامًا على حياة المدنيين .

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