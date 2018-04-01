المطلوب الثاني في قائمة الاربعين ارهابيا والمدرس الذي اصبح رئيس (من هو صالح الصماد)

الإثنين 23 إبريل-نيسان 2018 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-تغطيات

عدد القراءات 1427

اعلنت ميليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم الاثنين، رسمياً مصرع القيادي البارز ورئيس ما يسمى المجلس السياسي للانقلاب، صالح الصماد، في غارة جوية لمقاتلات التحالف العربي استهدفته في الحديدة غرب اليمن فيمت تقول مصادر اخرى انه جرى تصفيته من قبل الحوثيين انفسهم.

وبإعلان الميليشيا الرسمي، يسقط أحد أبرز قادتها الذي جاء في المرتبة الثانية في قائمة الـ 40 إرهابياً حوثياً، التي أعلنتها السعودية، ورصدت 20 مليون دولار لمن يدلي بأي معلومات تُفضي إلى القبض عليه أو تحديد مكان تواجده.

لكن من هو صالح الصماد الذي شغل رئيس المجلس السياسي للانقلاب، ورئيس المكتب السياسي لجماعة الحوثي؟

من مدرس إلى رئيس

صالح الصماد، الذي يرأس كذلك المكتب السياسي للحوثيين، مثل جميع القيادات الحوثية المغمورة ، والتي لم يكن أحد في اليمن يعرفها، وبرزت عقب انقلابهم المسلح بدعم إيراني على السلطة الشرعية أواخر 2014م.

ولد عام 1979 في منطقة بنى معاذ بمديرية سحار محافظة صعدة، معقلهم الرئيس أقصى شمال اليمن، وعمل مدرسا في أحد مدارسها، عقب تخرجه في جامعة صنعاء، في حين تنفي مصادر أخرى حصوله على شهادة علمية وأنه تلقى تعليما دينيا على يد بدر الدين الحوثي، وربطته علاقات بنجله حسين مؤسس ميليشيات الحوثي، وكذلك عبدالملك زعيم المتمردين حاليا.

برز اسم الصماد كقيادي ميداني للمرة الأولى أواخر عام 2005 خلال حرب التمرد الثالثة في صعدة بين الحكومة والحوثيين، حيث جبهة قتال داخل منطقته ضد القوات الحكومية، وورد اسمه ضمن قائمة تضم 55 مطلوباً من الحوثيين أعلنتها الداخلية اليمنية عام 2009م، وعمل ضمن لجان وساطة ممثلا للحوثيين مع الحكومة وأطراف أخرى.

وفي السنوات الأخيرة، شغل حتى مقتله منصب رئيس المكتب السياسي للحوثيين، خلفاً لسلفه صالح هبرة.

وعقب اجتياح الحوثيين للعاصمة صنعاء، فرضت جماعة الحوثي على الرئيس اليمني تعيينه ضمن هيئة مستشاريه كممثل عنها، قبل أن تطلب تصعيده نائبا له وتعيين عشرات الحوثيين في مناصب قيادية وهو ما رفضه هادي، وفق مصادر سياسية، وقدم استقالته قبل أن يتراجع عنها بعد نجاحه في الإفلات من الإقامة الجبرية التي فرضوها عليه في صنعاء.

رئيس أول وفد حوثي رسمي يزور إيران

ترأس صالح الصماد أول وفد علني للحوثيين يزور إيران مطلع مارس 2015م، بعد استكمال انقلابهم على السلطة الشرعية بالإعلان الدستوري، ووقع خلال زيارته اتفاقيات تتولى طهران من خلالها دعم سلطة الحوثيين، وفتح رحلات مباشرة للطيران الإيراني وبمعدل رحلتين يوميا إلى صنعاء، أعقبها تصريحات إيرانية رسمية بأن صنعاء رابع عاصمة عربية تسقط في قبضتهم.

أوفدت ميليشيات الحوثي بعد انطلاق عمليات “عاصفة الحزم” بقيادة السعودية، الصماد إلى العاصمة العُمانية مسقط، لإجراء لقاءات مع دبلوماسيين دوليين في شهر مايو 2015م، بعدها استبعدته من المشاورات التي رعتها لاحقا الأمم المتحدة، لأسباب غير معروفة.

رئيس مجلس الانقلاب

ظل الصماد يمارس بعدها دورا غير بارز، حتى 28 يوليو 2016م، حين وقع طرفا الانقلاب سابقا الحوثيين والرئيس الراحل علي عبدالله صالح، الذي فض شراكته معهم رسميا في ديسمبر الماضي ما أدى إلى مقتله على أيديهم، اتفاق شراكة لإدارة سلطة الأمر الواقع، واختير رئيسا لما سمي المجلس السياسي الأعلى، كأعلى سلطة (شكلية) لإدارة المناطق الخاضعة لسيطرتهم، لكن يبقى زعيم المتمردين، عبدالملك الحوثي هو بمثابة المرشد الأعلى، حيث لا يتم اتخاذ أي قرار دون الرجوع إليه.

وأضافت ميليشيات الحوثي، بعدها بأشهر، منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى صالح الصماد.