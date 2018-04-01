1300 طفل تركي يشاركون باحتفالات عيد الطفولة والسيادة الوطنية

الإثنين 23 إبريل-نيسان 2018 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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شهدت ولاية إزمير غربي تركيا، يوم الإثنين، عروضاً فنية راقصة، بمناسبة عيد الطفولة والسيادة الوطنية الذي يوافق 23 أبريل/نيسان من كل عام.

وشارك في الأنشطة الفنية التي جرت بميدان الجمهورية، 1300 طفل، بينهم 30 تلميذاً من مرحلة الدراسة الإعدادية.

وحضر الفعاليات الفنية، مدير التربية في الولاية عمر ياهشي، الذي وضع إكليلا من الزهور أمام تمثال مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك.

واستقبل الأطفال، الضيوف الرسميين والأهالي الوافدين إلى الميدان، بالأغاني الوطنية، رافعين الأعلام التركية.

وفي كلمته خلال الاحتفال، وصف مدير التربية في الولاية، الأطفال بـ”شعلة الأمل الذي ينير درب المستقبل”.

وقال ياهشي: “في هذا اليوم يبعث الأطفال في كافة أنحاء العالم رسالة واحدة، فحواها الدعوة إلى المحبة والسلام والإخاء”.

ويوافق “عيد الطفولة والسيادة الوطنية” في تركيا، 23 أبريل من كل عام، وهو التاريخ الذي وُضع فيه حجر الأساس للجمهورية التركية، وافتتح مجلس الأمة الكبير (البرلمان) عام 1920.

وتشهد المدن التركية فعاليات مختلفة بهذه المناسبة، كما يحتفل بها الأتراك المقيمون خارج البلاد، لاسيما في جمهورية شمال قبرص التركية.

جدير بالذكر أن مؤسس الجمهورية أتاتورك؛ أهدى عيد السيادة الوطنية لأطفال العالم، لذلك تحول اسم العيد إلى “الطفولة والسيادة الوطنية”.