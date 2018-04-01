عاجل: الحوثيون يعلنون مقتل صالح الصماد

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أعلنت قناة اليمن الفضائية النسخة الحوثية مقتل القيادي الحوثي ورئيس المجلس السياسي للإنقلابيين صالح الصماد.
مصادر سياسية وقبلية متطابقة قالت لـ«مأرب برس»، ان الصماد قتل بغارة جوية لمقاتلات التحالف في محافظة الحديدة قبل يومين.
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