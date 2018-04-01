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عاجل: الحوثيون يعلنون مقتل صالح الصماد

الإثنين 23 إبريل-نيسان 2018 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ صنعاء
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أعلنت قناة اليمن الفضائية النسخة الحوثية مقتل القيادي الحوثي ورئيس المجلس السياسي للإنقلابيين صالح الصماد.
مصادر سياسية وقبلية متطابقة قالت لـ«مأرب برس»، ان الصماد قتل بغارة جوية لمقاتلات التحالف في محافظة الحديدة قبل يومين. 
التفاصيل لاحقا..

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الحوثي يعين مدير مكتبه مهدي المشاط رئيسا ً للمجلس الانقلابي خلفا للصماد...#عاجل #الحوثيون يعينون مهدي المشاط رئيساً لـ"المجلس السياسي" خلفا للصماد.