



عاجل: الحوثيون يعلنون مقتل صالح الصماد

الإثنين 23 إبريل-نيسان 2018 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ صنعاء

عدد القراءات 1402

أعلنت قناة اليمن الفضائية النسخة الحوثية مقتل القيادي الحوثي ورئيس المجلس السياسي للإنقلابيين صالح الصماد.

مصادر سياسية وقبلية متطابقة قالت لـ«مأرب برس»، ان الصماد قتل بغارة جوية لمقاتلات التحالف في محافظة الحديدة قبل يومين.

التفاصيل لاحقا.. طباعة تويتر فيس بوك جوجل بلاس



