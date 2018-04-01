اعتراض صاروخين اطلقا على السعودية والحوثيون يزعمون استهداف (ارامكوا)

الإثنين 23 إبريل-نيسان 2018 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-تغطيات

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قالت قناة الاخبارية السعودية، إن الدفاعات الملكية السعودية، اعترضت صاروخين بالستيين اطلقتهما المليشيات الانقلابية على المملكة.

وقالت القناة ان الدفاعات الجوية اعترضت الصاروخيين في سماء نجران، وقامت بتدميرهما، دون الاشارة الى أي اضرار.

ونشرة قناة المسيرة التابعة لجماعة الحوثي خبرا عاجلا قالت فيه ان مليشيا الجماعة إطلقت صاروخين من نوع بدر1 الباليستي على ميناء أرامكو في جيزان.

بدوره اوضح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي أن الصاروخين كانا باتجاه مدينة جازان و أطلقا بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان ، وقد تمكنت قوات الدفاع الجوي للتحالف من اعتراضهما و نتج عن ذلك تناثر شظايا الصواريخ على الأحياء السكنية ولم يسجل أية إصابات أو اضرار حتى وقت إعداد البيان الذي نشرته وكالة الانباء السعودية (واس)

وأضاف المالكي أن هذا العمل العدائي من قبل الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران يثبت استمرار تورط دعم النظام الإيراني للمليشيا الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح لخرق القرار الأممي(2216) والقرار (2231) بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، وأن إطلاق الصواريخ البالستية تجاه المدن والقرى الآهله بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي الإنساني .

وكانت الدفاعات الجوية قد اعترضت مساء امس، صاروخا اطلقته المليشيات على نجران، بينما سقط اخر في منطقة صحراوية.

وتسببت شظايا الصاروخ في احراق مزرعة مواطن دون أي اضرار بشرية.