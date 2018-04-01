التفاصيل الكاملة لحادثة إطلاق النار قرب قصر محمد بن سلمان

الإثنين 23 إبريل-نيسان 2018 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - خاص

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قالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، السبت، إن القوات الأمنية أسقطت طائرة مسيرة جانب القصور الملكية في منطقة الخزامى بالعاصمة الرياض.

وصرح المتحدث الرسمي لشرطة منطقة الرياض أنه عند الساعة 19 و50 دق من مساء السبت، لاحظت إحدى نقاط الأمن بحي الخزامي بمدينة الرياض تحليق طائرة لاسلكية صغيرة ذات تحكم عن بعد من نوع درون.

وأضاف أن ذلك اقتضي قيام رجال الأمن في النقطة الأمنية بالتعامل معها وفق مالديهم من أوامر وتعليمات بهذا الخصوص.

وأفاد بأن الجهات المختصة شرعت بإجراءات التحقيق حول ملابسات الواقعة.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، يوم السبت، مقاطع فيديو يسمع من خلالها أصوات إطلاق نار قرب أحد القصور الملكية الواقعة في حي الخزامي بالعاصمة السعودية الرياض.

وتصدّر وسم (هاشتاغ) #اطلاق_نار_في_حي_الخزامي موقع "تويتر" في السعودية خلال فترة قصيرة.

ونشر الناشط السعودي في مجال حقوق الإنسان، غانم الدوسري، مقاطع فيديو تظهر إطلاق النار بالقرب من قصر يزعم أنه مقر إقامة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأضاف أنه تم تداول أنباء عن نقل الملك الى ملجأ في القاعدة الجوية.