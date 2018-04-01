كيفية إخفاء المحادثات في واتساب اقسام الشرطة ومقرات حكومية في صنعاء معروضة للبيع ! اقتل شقيقك أو نقتل أمك.. “الحوت الأزرق” يصل لبنان تركيان يصممان لعبة على الهواتف الذكية تحاكي “غصن الزيتون” واشنطن تفتح باب الحوار مع بكين لنزع فتيل حرب تجارية صلاح يكشف عن ناديه المفضل بين ريال مدريد وبرشلونة حزب الاصلاح يفاجئ الجميع ويعلن دعم (تحركات طارق صالح) بشرط واحد محذرا من (تهديد وتقسيم) تحسن طفيف في قيمة العملة المحلية امام الدولار والريال السعودي (اسعار الصرف) تمرد عسكري في تعز واندلاع اشتباكات وقصف عنيف وسط المدينة (ابو العباس المدعوم من الامارات يقاتل مع الارهابيين) روايات صادمة... هذا ما حدث لجثمان صدام حسين
صمم طالبان جامعيان تركيان لعبة جديدة على الهواتف الذكية أطلقا عليها اسم “عفرين سيها” تحاكي عملية “غصن الزيتون” بمنطقة عفرين، شمالي سوريا.
ويدرس زكريا أكغل وأحمد كوجوك بقسم هندسة الحاسوب في جامعة “نجم الدين أربكان” بولاية قونية (وسط البلاد).
وباشر الطالبان بتصميم اللعبة المذكورة خلال الفترة التي أطلق فيها الجيش التركي عملية “غصن الزيتون” يناير/كانون الثاني الماضي.
وفي حديثه للأناضول، قال أكغل: “أنتجنا اللعبة التي هي عبارة عن 5 مهام تنفذها طائرات بدون طيار محلية الصنع. من بينها مهام قصف ملاجئ ومواقع الإرهابيين، وقوافلهم، وحماية المدنيين”.
وأضاف: “يجري التقدم عبر السيطرة على مناطق محددة على الخريطة، وتُلون المناطق التي تحرر من الإرهابيين باللون الأخضر”.
أما المرشد الأكاديمي للطالبين في مشروع تصميم اللعبة، وعضو هيئة التدريس في الجامعة، علي عثمان تشبيكديكان، فأشار إلى أن الطالبين بذلا جهدهما بغية الانتهاء من إنتاج اللعبة قبل انتهاء عملية “غصن الزيتون”.
وأشار إلى أنه جرى إطلاق اسم “عفرين سيها” تيمنا باسم المنطقة التي نفذت فيها عملية “غصن الزيتون”.
وتتألف اللعبة من 5 مراحل، تجسد حماية الجيش التركي قرى عفرين من إرهابيي “ب ي د/ بي كا كا” عبر طائرات بدون طيار تركية، تستهدف مواقع الإرهابيين وقوافلهم.
ويمكن تحميل اللعبة مجانا على الهواتف الذكية التي تعمل بنظامي التشغيل “أندرويد” و”IOS”.