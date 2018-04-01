صلاح يكشف عن ناديه المفضل بين ريال مدريد وبرشلونة

الإثنين 23 إبريل-نيسان 2018 الساعة 04 مساءً / مأرب برس - وكالات

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ذكرت صحيفة "إكسبريس" أن النجم المصري محمد صلاح سيحظى بفرصة العمر للانضمام إلى أحد الأندية الكبرى (برشلونة- ريال مدريد) في الدوري الإسباني الصيف المقبل.

وكشفت تقارير إعلامية بريطانية عن رغبة نجم ليفربول، المصري محمد صلاح، في الانضمام إلى نادي برشلونة عوض الانتقال إلى ريال مدريد، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن صلاح من أشد المعجبين بالهداف التاريخي لنادي برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، ويريد الحصول على فرصة اللعب بجانبه.

ولكن رغم كل هذه التقارير، فرحيل صلاح عن ليفربول خلال الانتقالات الصيفية المقبلة يبدو صعبا جدا، لاسيما وأن إدارة الفريق الأحمر ترى في النجم المصري عاملا أساسيا لتحقيق هدفهم في الموسم القادم، وهو العودة للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي، الغائب عنهم منذ نحو ثلاثة عقود.

جدير بالذكر أن صلاح يتصدر حاليا جدول هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 30 هدفا، ليصبح اللاعب الإفريقي صاحب أكبر عدد أهداف في موسم واحد في البطولة.

ويتصدر صلاح سباق الهدافين لنيل جائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في الدوريات الأوروبية، وهو مرشح بقوة كذلك لنيل جائزة أفضل لاعب في الموسم بـ"البريمير ليغ".