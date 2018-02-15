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تحسن طفيف في قيمة العملة المحلية امام الدولار والريال السعودي (اسعار الصرف)

الإثنين 23 إبريل-نيسان 2018 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-عملات
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أسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الريال اليمني 2018/04/23 الاثنين

اسعار الشراء

 الدولار: 482 

السعودي: 128

اسعار البيع

الدولار 486

السعودي 129

ملاحظة : أسعار العملات غير ثابتة

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