تحسن طفيف في قيمة العملة المحلية امام الدولار والريال السعودي (اسعار الصرف)

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أسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الريال اليمني 2018/04/23 الاثنين
اسعار الشراء
الدولار: 482
السعودي: 128
اسعار البيع
الدولار 486
السعودي 129
ملاحظة : أسعار العملات غير ثابتة