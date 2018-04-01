لماذا أصدر الملك سلمان قرارا ملكيا بترقية وزير الداخلية

الإثنين 23 إبريل-نيسان 2018 الساعة 01 مساءً / مأرب برس - خاص

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وجه العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ، برقية إلى وزير الداخلية السعودي، عقب أحداث إطلاق النار في منطقة الخزامي بالقرب من القصر الملكي السعودي.

ووجه الملك سلمان برقية شكر إلى وزير الداخلية السعودي، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وأشاد العاهل السعودي بما وصفه بـ”النتائج الإيجابية في مؤشرات أداء الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية خلال الفترة الماضية”.

وقال الملك سلمان: “نشكر سموكم وجميع العاملين معكم في قطاعات الوزارة كافة على هذه الإنجازات المتميزة والنجاحات المتوالية، التي تعكس حجم الجهد المبذول والتطور المطرد في مستوى الأداء مما أدى إلى الانخفاض الملموس والواضح في معدلات الجريمة ورفع مستوى السلامة”.

​وتابع:”نحمد المولى سبحانه على ذلك وندعوه جل شأنه أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والاستقرار، وأن يوفق الجميع لما فيه الخير والسداد إنه ولي ذلك والقادر عليه”.

وتأتي رسالة الملك سلمان، عقب ليلة مضطربة عاشتها الرياض، مساء أمس السبت، عقب سماع شهود عيان دوي إطلاق نار بالقرب من منطقة “الخزامي” في العاصمة بالقرب من القصر الملكي.

وأعلنت شرطة الرياض أنها أسقطت طائرة بدون طيار “درون” كانت تطير في منطقة محظورة بالقرب من القصر، وبصورة غير مصرح لها، ما اضطر أجهزة الأمن للتعامل معها.