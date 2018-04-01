خطوة مدهشة من تركيا في الصناعات الدفاعية

الإثنين 23 إبريل-نيسان 2018 الساعة 01 مساءً / مأرب برس - الأناضول

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زادت المشاريع التركية في مجال الصناعات الدفاعية في السنوات الـ14 الاخيرة إلى 10 مشاريع٬ لتبلغ قيمة الاستثمار في هذه الصناعة حوالي 60 مليار دولار.

ويحسب وسائل اعلام محلية٬ شملت هذه المشاريع انتاج مركبات حربية٬ ودبابات و ومروحيات وصواريخ٬ وبهذا انخفض اعتماد تركيا في هذه المجالات على الاستيراد من الخارج و اصبحت شركاتها واحدة من اهم 100 شركة عالمية في صناعة الاسلحة٬ ومن هذه الشركات “اسيلسان , تاي, روكيتسان” وغيرها.

وبحسب المصادر الاعلامية فان نجاح هذه الشركات في مجال الصناعات العسكرية يرجع الى الاستثمار الكبير في هذا المجال٬ حيث انفق على الصناعات الدفاعية 5.5 مليار دولار في عام 2002 و وصل هذا الرقم إلى 60 مليار دولار بحلول عام 2018.

ووصل معدل تغطية الاحتياجات من الصناعة العسكرية داخليا بنسبة 25 بالمئة في عام 2002 ووصل إلى 60 بالمئة في عام 2018٬ حيث بلغت قوى الانتاج للقطاع الدفاعي 1.3 مليار دولار في عام 2012 ووصل في هذا العام المبلغ إلى 6 مليار دولار.

وقد اثبت هذا القطاع وجوده من خلال عملية غصن الزيتون التي خاضها الجيش التركي ضد المنظمات الارهابية في عفرين٬ حيث كان نسبة 70 بالمئة من الاسلحة المستخدمة والذخيرة محلية الصنع.

ومن المتوقع ان تستمر هذه الصناعات بالنمو٬ وذلك بعد الاعلان عن 12 شركة تركية سيتم انشاءها في الفترة القادمة من اجل تطوير اجهزة اتصالات حديثة وانظمة دفاع جوي بالاضافة الى تأمين قطع الغيار للاجهزة العسكرية٬ وكاميرات الرؤية الحرارية٬ ومحركات الدبابات وسيتسثمر في هذا القطاع 1.4 مليار ليرة في الفترة القادمة.

وارتفعت صادرات الصناعات الدفاعية التركية، خلال أول شهرين من العام الحالي، بنسبة 16.6 بالمئة، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

وحسب وسائل الاعلام التركية، فإن صادرات الصناعات الدفاعية، بلغت خلال يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط الماضيين، نحو 258 مليونا و916 ألف دولار، في حين كان هذا الرقم عند 222 مليونا و79 ألف دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وتصدرت الولايات المتحدة وجهة الصادرات خلال الفترة المذكورة، بـ98 مليونا و22 ألف دولار، تلتها ألمانيا بـ36 مليونا و585 ألف دولار.

وحلّت سلطنة عُمان في المركز الثالث بـ20 مليونا و328 أف دولار، فيما احتلت هولندا المركز الرابع بـ13 مليونا و676 ألف دولار، وبريطانيا بالمركز الخامس بعشرة ملايين و511 ألف دولار.

من جهة أخرى، تصدرت شركات الصناعات الدفاعية التي تقع مقرها في العاصمة أنقرة، قائمة الصادرات، بـ 132 مليون دولار، محققة زيادة قدرها 35 بالمئة، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

بينما حلت الشركات التي مقرها ولاية أسكيشهير في المركز الثاني بـ52 مليونا و154 ألف دولار، وشركات إسطنبول بالمركز الثالث بـ43 مليونا و292 ألف دولار.