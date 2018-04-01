التحالف ينهك الحوثيين ويوجعهم في 5 محافظات بـ73 غارة خلال الساعات الماضية

الإثنين 23 إبريل-نيسان 2018 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس ـ وحدة الرصد

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شن طيران التحالف العربي سلسلة غارات جوية خلال الساعات الماضية، استهدفت مواقع وتجمعات وتعزيزات لمليشيا الحوثي في عدد من المحافظات.

ورصد «مأرب برس»، خلال الـ48 ساعة الماضية 73 غارة جوية في محافظات حجة وصعدة وتعز والبيضاء ولحج.

فقد شنت المقاتلات 15 غارة جوية استهدفت مواقع وتعزيزات للمليشيا في مناطق متفرقة من جبهتي حرض الحدودية وميدي الساحلية بمحافظة حجة (شمال البلاد).

كما شن الطيران 9 غارات جوية على منطقة الجر بمديرية عبس، وشن 3 غارات على قرية الراقة في بني قيس وأنباء عن سقوط ضحايا مدنيين.

وفي محافظة صعدة (المعقل الرئيسي للمليشيا)، فقد شن الطيران غارتان على منطقة ولد مسعود بمديرية سحار، و 3 غارات على منطقة قحزة شمال المدينة، و6 غارات في مديرية باقم.

الى محافظة تعز، حيث استهدف الطيران الحربي مواقع الحوثيين في منطقة ورزان بمديرية خدير بـ5 غارات، كما استهدف مواقع المليشيا في محيط معسكر خالد بـ22 غارة، كما شن غارتين على منطقة البرح بمديرية مقبنة.

اما في محافظة البيضاء، فقد استهدف الطيران تعزيزات حوثية في قانية بـ4غارات جوية اسفرت عن تدمير 3 أطقم ومقتل من كان على متنها، كما شن 3 غارات في ناطع، و 3 غارات على منطقة الحازمية و جبال الصفراء في مكيراس.

وفي إب، فقد شن طيران التحالف العربي 6 غارات جوية استهدفت معسكر حمزة بمديرية السبرة.

وفي لحج، استهدفت مقاتلات التحالف مواقع وتعزيزات حوثية في كرش بـ7 غارات اسفرت عن مقتل 30 حوثيا وجرح آخرين.