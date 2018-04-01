وادي الذئاب يعود من جديد.. وبهذا الموعد سيعرض علي القنوات التركية

الإثنين 23 إبريل-نيسان 2018 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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يعود المسلسل التركي الشهير “وادي الذئاب” الواسع الشعبية في العالم العربي، والذي تعرضه عدة قنوات عربية مدبلجاً بلهجاتها المحلية منذ سنوات اعتباراً من الموسم المقبل، الذي يبدأ في أيلول/ سبتمبر بنسخته الجديدة”وادي الذئاب – الفوضى”.

وصرّح نجم المسلسل الفنان نجاتي شاشمازالشهير بمراد علم دار عربيا، وهو صاحب الشركة المنتجة أيضاً،أنّ العمل الجديد سيعرض على الشاشات التركيّة اعتباراً من الموسم المقبل، وأنّ المشاورات جارية مع القناة التي ستمتلك حقوق البث، دون الكشف عنها، بحسب صحف تركية.

وكان شاشماز قد صرّح في وقتٍ سابقٍ أنّ النسخة الجديدة من المسلسل ستحمل اسم “وادي الذئاب – الفوضى”، وتتضمّن قصصًا عن “ميانمار”، وأن عرض النسخة الجديدة سيبدأ اعتبارًا من فبراير/ شباط 2018الماضي، وهو ما لم يتم.

وأشار في نفس المقابلة إلى أن مسلسل “وادي الذئاب”، والذي بُثَّت أولى نسخه عام 2003، حقق نسبة متابعة عالية، وحظي بشعبية مميزة، لافتاً أن المتابعين يتساءلون دومًا عن اسم القناة التلفزيونية التي ستقوم ببث نسخة عام 2018، دون أن يحدد – مع ذلك – اسم القناة.

شاشماز أفاد أيضاً أن “نسخة العام المقبل ستتناول قضية الفوضى، في ظل وجود إيديولوجية تعنى بإدارة الفوضى، وتهدف إلى إدارة العالم وتوجيهه من خلال الفوضى، حيث يطرح المسلسل سبل التخلص منها وضبط انتشارها.”

كما قال إن مسلسل “وادي الذئاب” جذب اهتمام المتابعين في الداخل والخارج على حد سواء، وإن متابعيه يتوزعون على حوالي 60 بلدًا؛ وخصوصا بلدان الشرق الأوسط.

وبحسب الصحيفة التركية، فإن شاشماز لديه في شركته “بانا” 3 مشاريع إنتاج سينمائية بالتعاون مع الجانب الهندي، فضلاً عن 3 مشاريع لمسلسلات تركية قادمة، دون تقديم مزيد من التفاصيل عنها.

وكشف أنّه كتب سيناريو مسلسل جديد، يتناول المفكر والمتصوف الإسلامي، جلال الدين الرومي، والمتصوف شمس التبريزي، كما يفكر شخصياً في تجسيد شخصيته في المسلسل.