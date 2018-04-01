تعرف على أهم 10 ميزات جديدة بجهاز آيباد لعام 2018

الإثنين 23 إبريل-نيسان 2018 الساعة 09 صباحاً / مارب برس-وكالات

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أطلقت شركة آبل إصدار جديد من جهازها اللوحي آيباد يحمل اسم iPad 2018 في نهاية شهر مارس المنصرم، ليمثل قفزة هائلة لها في سوق الأجهزة اللوحية حيث زودت آبل آيباد الجديد بمعالج A10 Fusion القوي مع دعم تقنيات الواقع المعزز وهو أول جهاز لوحي خارج سلسلة آيباد برو يحصل على دعم القلم الرقمي Apple Pencil الذي يُقدم للمستخدمين العديد من المزايا والتجارب الجديدة، كما يقدم نظام iOS 11 ميزات قوية جديدة للجهاز.

سنسلط الضوء اليوم على أهم 10 ميزات جديدة تهم المستخدمين في جهاز آيباد لعام 2018

1- الترميز الفوري Instant Markup

هي ميزة تسمح بوضع علامة على أي شيء في جهاز آيباد باستخدام القلم الرقمي Apple Pencil، سواء كانت ملفات PDF أو لقطات للشاشة أو صور.

فعندما تأخذ لقطة للشاشة والتي يمكن القيام بها عن طريق الضغط على زر الطاقة والزر الرئيسي في نفس الوقت تظهر الصورة المصغرة للشاشة في الركن الأيسر السفلي لبضع ثوان وقبل أن تختفي يمكنك النقر عليها للدخول إلى وضع الترميز الفوري، وفي هذا الوضع يمكنك رسم الخطوط والرموز والأسهم بالإضافة إلى كتابة النصوص وإجراء تغييرات أخرى على الصور، وبمجرد الانتهاء يمكنك مشاركة الصور التي تم تعديلها أو حفظها في “الملفات” أو حفظها في “الصور”.

2- ميزة الملاحظات الفورية Instant Notes

من خلال النقر بقلم آبل على شاشة جهاز آيباد أثناء وجود شاشة القفل سيفتح الجهاز في وضع الملاحظات الفوري مما يسمح لك بتدوين الملاحظات دون فتح جهاز آيباد بشكل كامل، في حين أن كل ما ستقوم به سيتم حفظه في تطبيق الملاحظات للرجوع إليه لاحقًا.

لتفعيل هذه الميزة يمكنك الإنتقال إلى الإعدادات ثم الملاحظات وانقر على Access Notes من شاشة القفل واختر خيارًا يناسب احتياجاتك.

3- ميزة الرسم المُضمَن Inline Drawing

قبل إصدار iOS 11، كان يجب عليك النقر على أيقونة الترميز قبل أن تتمكن من استخدام قلم آبل في الملاحظات، ولكن الآن مع وجود إصدار iOS 11 يمكنك البدء بالرسم مباشرة مع كتابة النص عن طريق لمس الشاشة باستخدام قلم آبل.

وميزة الرسم المُضمَن تعمل على منع تداخل النص مع الرسم حيث يتحرك النص تلقائياً إلى الجانب بحيث لا يتقاطع مع رسوماتك أو تضطر إلى المسح و إعادة الرسم و الضبط بنفسك مرة أخرى، وكذلك النصوص التي تقوم بتسجيلها باستخدام القلم في رسوماتك يستطيع النظام التعرف عليها كما يمكن للمستخدم الوصول إليها عبر البحث.

ويمكنك الرسم أيضًا من خلال تطبيق Mail، حيث أن التطبيق بدأ في دعم إضافة الرسومات داخل الرسائل وبالتالي يمكن لرسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك أن تحمل بعض الملاحظات والرسومات التوضيحية، وللبدء في استخدام هذه الميزة يمكنك الضغط على الشاشة ثم انقر فوق “إدراج رسم” لبدء استخدام قلم آبل، كما أن التعلم الآلي في نظام التشغيل iOS 11 تَقدم إلى الحد الذي يمكن من خلاله قراءة النص الذي تم رسمه يدويًا ويمكنك العثور على ذلك من خلال عمليات البحث داخل الملاحظات، أو من خلال البحث في Spotlight.

4- ميزة المسح للمستندات و التوقيع الرقمي Scan and Sign

هي ميزة جديدة ضمن تطبيق الملاحظات يمكن من خلالها عمل مسح ضوئى لمستنداتك أو أوراقك الهامة وتحويلها إلى نسخة رقمية يمكنك إجراء كافة التعديلات المطلوبة عليها ومن ثَم التوقيع عليها إلكترونياً باستخدام القلم.

وللوصول إلى هذه الميزة على الآيباد يمكنك فتح تطبيق الملاحظات وانقر فوق أيقونة Plus ثم انقر فوق مسح المستندات Scan Documents، وسيعرض جهاز الآيباد المشهد الذي يظهر بالكاميرا الخلفية وسيقوم تلقائيًا بمسح المستند المعروض بمجرد أن يكون لديه لقطة واضحة كافية أو يمكنك النقر فوق زر الالتقاط مباشرة.

5- الكتابة بيد واحدة Keyboard Flicking

يوفر نظام iOS 11 وضعية العمل على لوحة المفاتيح بيد واحدة مع وجود خيار Flick لتمكين كتابة الأرقام والرموز بسرعة أكثر وبطريقة أسهل حيث توجد مفاتيح رموز رمادية اللون فوق معظم المفاتيح العادية التي تظهر على الشاشة، والتي يمكن الوصول إليها دون الحاجة إلى التبديل لأن تخطيط لوحة المفاتيح أصبح مختلفا، فبدلاً من النقر على مفتاح للكتابة يمكنك الآن الضغط عليه والسحب للتبديل من الحرف العادي إلى الرمز العلوي، وهذا مفيد للغاية في كتابة الأرقام لأنك لم تعد بحاجة إلى النقر على الرمز لتغيير تخطيط لوحة المفاتيح لإظهار الأرقام، كما أصبح بإمكانك كتابة الأرقام بشكل أسرع مع إمكانية إستخدام قلم آبل.

6- تقسيم لوحة المفاتيح إلى نصفين وتحريكها Split Keyboard

من الممكن تقسيم لوحة المفاتيح إلى نصفين وتحريكها ووضع كل مقطع على جانبي الشاشة بدلاً من جعله يأخذ نصف الجزء السفلي من الشاشة مما يجعل من السهل الكتابة على لوحة المفاتيح أثناء الإمساك بجهاز الآيباد بكلتا يديك.

ويمكنك تفعيل هذه الميزة من خلال إعدادات لوحة المفاتيح ثم بتفعيل خاصية Split Keyboard، ومن خلال لوحة المفاتيح اضغط بشكل مطول على الزر في أسفل اليمين ليظهر لك خيارين، اختار Split، وفي حال إعادة لوحة المفاتيح إلى الحالة العادية قم بالضغط المطول على الزر المذكور ثم اختار Dock and Merge.

7- لوحة التحكم السريعة The New Dock

سيؤدي التمرير السريع لأعلى من شاشة الآيباد السفلية إلى احضار لوحة التحكم السريعة Dock بغض النظر عن ما تفعله على الجهاز مما يجعل الوصول إلى التطبيقات المفضلة لديك أسهل بكثير كما يمكنك التبديل فيما بينهما بشكل سريع بكثير، يمكنك أيضًا تخصيص الجانب الأيمن من Dock للتطبيقات التي تفضلها،وعلى الجانب الأيسر يمكنك الاطلاع على التطبيقات التي استخدمتها مؤخرًا، والـ Dock قادر على حمل أكثر من 10 تطبيقات مثبتة بشكل دائم إلى جانب إظهار أكثر 3 تطبيقات استخدامًا.

8- تقسيم الشاشة إلى نصفين Slide Over and Split View

هذه الميزة توفر لك استخدام تطبيقين في آنٍ واحد، فبينما يتيح لك الـ Dock سهولة العمل على تطبيقات متعددة في الوقت ذاته يمكنك سحب تطبيق إلى خارج Dock لإنشاء Slide Over أو سحبه إلى الحافة اليمنى أو اليسرى من الشاشة لإنشاء Split View.

ويمكنك أيضًا العمل على أحد التطبيقات في Slide Over وعرض تطبيقين في Split View ومشاهدة فيلم أو استخدام FaceTime في وضع صورة داخل الصورة، كل ذلك على الشاشة ذاتها.

إذا كنت تعمل مع تطبيقين في Split View وكنت ترغب في فتح تطبيق ثالث في Slide Over، فما عليك سوى سحب إصبعك من أسفل الشاشة لأعلاها لفتح Dock، وبعد ذلك اسحب التطبيق الموجود أعلى مقسم التطبيق. ولنقل تطبيق مفتوح في Slide Over، المس مع الاستمرار ثم اسحبه إلى الجانب الأيسر أو الأيمن من الشاشة، ويمكنك تقسيم التطبيقات بنسبة 50/50 أو تقسيم 25/75 لأي تطبيق.

9- السحب والإفلات DRAG AND DROP

ميزة السحب والإفلات الجديدة تسمح بسحب أي مقطع نصي بارز أو روابط أو صور أو ملفات ونقلها من تطبيق إلى آخر بكل سهولة. الضغط والمسك بالإصبع يبدأ بإجراء السحب، في حين أن الإصبع الآخر يمكن استخدامه لإحضار Dock أو الوصول إلى الشاشة الرئيسية لفتح تطبيق آخر حيث يتم افلات العنصر الذي يتم سحبه.

وتعمل ميزة السحب والإفلات بشكل أفضل أثناء استخدام طريقة العرض المنقسم Split أو استخدام تطبيق في وضع Slide Over. تعمل ميزة السحب والإفلات مع الروابط أو عناوين URL والصور من تطبيق الصور والمستندات من تطبيق الملفات والمقالات من تطبيق الأخبار والمواقع من خرائط Apple.

10- مركز التحكم CONTROL CENTER

الميزة الأخيرة هي مركز التحكم الجديد، ويمكنك الوصول إليها عن طريق النقر المزدوج على زر الصفحة الرئيسية أو إجراء تمريرة طويلة من أسفل الشاشة سيفتح محول التطبيقات App Switcher، حيث يقع مركز التحكم على الجانب الأيمن من الشاشة في كل من الوضع الأفقي والعمودي والذي سيقوم بتشغيل الـ Dock الخاص بك أيضًا.

يمكن لمركز التحكم أن يوفر الوصول إلى مجموعة واسعة من الوظائف والتي يمكن أيضا تخصيصها مثل: ضبط مستوى الصوت أو تخطي مسار على لوحة الموسيقى كما يمكنك ضبط مؤقت محدد أو تشغيل الوضع الليلي Night Shift.

يمكنك أيضًا تخصيص عناصر التحكم بالانتقال إلى إعدادات مركز التحكم، وهناك عنصر تحكم شاشة تسجيل جديد مما يسمح لك بسهولة بدء تسجيل فيديو لشاشتك مع إمكانية النقر باستمرار لتشغيل أو إيقاف تشغيل الميكروفون أثناء التسجيلات.