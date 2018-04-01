رسمياً: محمد صلاح يفوز بجائزة افضل لاعب في الدوري الإنجليزي

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فاز النجم المصري، محمد صلاح، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لعام 2018، متفوقا على المرشحين الخمسة الآخرين، ليصبح ثاني لاعب عربي يفوز بهذه الجائزة بعد النجم الجزائري رياض محرز.
وفاز النجم المصري بالجائزة في الحفل الذي أقامته رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية الأحد، ليتفوق على البلجيكي كيفن دي بروين والإسباني ديفيد دي خيا، والإنجليزي هاري كين والإسباني ديفيد سيلفا.
والألماني ليروي ساني.
وسجل الفرعون المصري 31 هدفا وصنع 11 هدفا، في 33 مباراة خاضها مع فريقه خلال الموسم الحالي، ليتفوق على منافسه في سباق الهدافين، كين، بفارق ستة أهداف.
وأصبح صلاح رابع لاعب يسجل 31 هدفا في موسم واحد من "البريميرليغ" بعد الإنجليزي آلان شيرار والبرتغالي كريستيانو رونالدو، والأوروغوياني لويس سواريز.
يذكر أن النجم المصري هو ثاني لاعب عربي يفوز بهذه الجائزة بعد محرز الذي حققها عام 2016، في موسم تتويجه بلقب الدوري مع ليستر سيتي.