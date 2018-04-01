حملة لإزالة المخلفات من الشوارع بمدينة مأرب

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بدأت السلطة المحلية بمدينة مأرب ،اليوم الاحد،حملة واسعة لإزالة البسطات والاكشاك والمخلفات من الشوارع الرئيسية في المدينة عاصمة المحافظة .
ونقلت وكالة الأنباء "سبأ" عن وكيل المحافظة الدكتور عبدربه مفتاح على اهمية هذه الحملة في تحسين مظهر مدينة مأرب وتخفيف الاختناقات المرورية في الشوارع الرئيسية الى جانب تعزيز الامن والاستقرار في المدينة.
ودعا مفتاح المواطنين الى التعاون مع السلطة المحلية في تنفيذ هذه الحملة بما يعود بالنفع عليهم وعلى مظهر مدينتهم بالمظهر اللائق.
من جانبه أوضح مدير عام المديرية محمد صالح بن جلال ،بان هذه الحملة تأتي قبل قدوم شهر رمضان المبارك الذي يشهد ازدحاما في الأسواق والشوارع العامة.