«علي محسن» يحث «هاشم الأحمر» على تنفيذ المهام والخطط المقرة

الأحد 22 إبريل-نيسان 2018 الساعة 09 مساءً / مأرب برس ـ خاص

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ناقش نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم الأحد 22 أبريل/نيسان 2018م، مع محافظ الجوف اللواء أمين علي العكيمي وقائد المنطقة العسكرية السادسة اللواء الركن هاشم الأحمر، خطط استكمال تحرير المحافظة من مليشيا الحوثي الانقلابية.

وأكد نائب الرئيس «عزيمة الشرعية وبدعم الأشقاء في التحالف على ردع مشروع إيران الذي يستهدف أمن اليمن والمنطقة وإحلال الأمن والسلام في اليمن».

وحث الفريق «الأحمر» على «مضاعفة الجهود والصبر والمثابرة وتنفيذ المهام والخطط المقرة»، موجهاً بـ«المزيد من العمل والتكاتف والتخطيط حتى تحقيق النصر واستعادة الدولة».