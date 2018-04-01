جامعة إقليم سبأ تكرم طلابها الفائزين في المسابقة العامة

الأحد 22 إبريل-نيسان 2018 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-متابعات

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كرمت جامعة إقليم سبأ بمحافظة مأرب ،اليوم ،الطلاب الفائزين والمبرزين بالمسابقات العامة السنوية التي نظمتها الجامعة في المجالات الابداعية والأدبية والفنية للعام الجامعي 2017-2018م.

وشارك في المسابقة التي شملت مجالات (القرآن – الشعر- القصة – الانشاد – والتصميم – والرسم والخط)201 طالب وطالبة ،فاز منهم 35 طالب وطالبة من مختلف الكليات والتخصصات.

وهنأ نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب الدكتور علي سيف الرمال ،الطلاب والطالبات الفائزين بالمسابقة العامة في مختلف المجالات..مؤكداً أن هذه المسابقة كشفت عن ابداعات ومواهب متنوعة يمتلكها الطلاب في مختلف المجالات وأحدثت حراكاً طلابياً متنوعا.

كما اكد ان الجامعة ستستمر في دعم وتوسيع الانشطة الطلابية التي تساهم في صقل مواهب وشخصيات الطلاب وتعزز اتجاهاتهم العلمية ومداركهم المعرفية .