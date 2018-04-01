«علي محسن» يحث «هاشم الأحمر» على تنفيذ المهام والخطط المقرة جامعة إقليم سبأ تكرم طلابها الفائزين في المسابقة العامة مصرع قيادي حوثي في «صعدة» وقوات الشرعية تتوغل في «باقم» ملك سوازيلاند يعلن تغيير اسم بلاده... هل سويسرا السبب؟ بعد اجتماع رفيع في السعودية.. السودان تخاطب قواتها في اليمن تقارير عن قناة مائية تفصل قطر بريا عن السعودية «خارطة سلام» في زمن قياسي.. هل وصل «غريفيث» لجوهر أزمة اليمن؟ جمرك الوديعة يبدأ تطبيق اجراءات جديدة تخص اعداد كبيرة من المسافرين الإمارات تعلن عن فتح مكاتب تجنيد للالتحاق بقوات «طارق صالح» والأخير يتلقى عرضا حوثيا تركيا تكشف عن زي عسكري جديد يتحدى الأقمار الصناعية وأردوغان يرتديه
كرمت جامعة إقليم سبأ بمحافظة مأرب ،اليوم ،الطلاب الفائزين والمبرزين بالمسابقات العامة السنوية التي نظمتها الجامعة في المجالات الابداعية والأدبية والفنية للعام الجامعي 2017-2018م.
وشارك في المسابقة التي شملت مجالات (القرآن – الشعر- القصة – الانشاد – والتصميم – والرسم والخط)201 طالب وطالبة ،فاز منهم 35 طالب وطالبة من مختلف الكليات والتخصصات.
وهنأ نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب الدكتور علي سيف الرمال ،الطلاب والطالبات الفائزين بالمسابقة العامة في مختلف المجالات..مؤكداً أن هذه المسابقة كشفت عن ابداعات ومواهب متنوعة يمتلكها الطلاب في مختلف المجالات وأحدثت حراكاً طلابياً متنوعا.
كما اكد ان الجامعة ستستمر في دعم وتوسيع الانشطة الطلابية التي تساهم في صقل مواهب وشخصيات الطلاب وتعزز اتجاهاتهم العلمية ومداركهم المعرفية .