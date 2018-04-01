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دفاعات التحالف تعترض باليستيا جديدا فوق نجران

الأحد 22 إبريل-نيسان 2018 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-متابعات
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 أعلن التحالف العربي أن دفاعاته الجوية اعترضت، اليوم الأحد، صاروخ باليستي اطلقته المليشيات الحوثية باتجاه الأراضي السعودية.

ونقلت وكالة الانباء السعودية "واس" عن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي " أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي اعترضت ،اليوم،صاروخاً باليستياً اطلقته مليشيا الحوثي الانقلابية من محافظة صعدة كان يستهدف المناطق المدنية والآهلة بالسكان في مدينة نجران".

وأوضح العقيد المالكي"أن الصاروخ أطلق بطريقة مُتعمدة للمناطق السكانية، ويعد عملاً عدائياً من قبل المليشيا الحوثية المدعومة من إيران"، لافتا الى أن إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي الإنساني.

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