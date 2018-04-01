«علي محسن» يحث «هاشم الأحمر» على تنفيذ المهام والخطط المقرة جامعة إقليم سبأ تكرم طلابها الفائزين في المسابقة العامة مصرع قيادي حوثي في «صعدة» وقوات الشرعية تتوغل في «باقم» ملك سوازيلاند يعلن تغيير اسم بلاده... هل سويسرا السبب؟ بعد اجتماع رفيع في السعودية.. السودان تخاطب قواتها في اليمن تقارير عن قناة مائية تفصل قطر بريا عن السعودية «خارطة سلام» في زمن قياسي.. هل وصل «غريفيث» لجوهر أزمة اليمن؟ جمرك الوديعة يبدأ تطبيق اجراءات جديدة تخص اعداد كبيرة من المسافرين الإمارات تعلن عن فتح مكاتب تجنيد للالتحاق بقوات «طارق صالح» والأخير يتلقى عرضا حوثيا تركيا تكشف عن زي عسكري جديد يتحدى الأقمار الصناعية وأردوغان يرتديه
لقي قائد الميليشيات الحوثية في محور علب بمحافظة صعدة مصرعه مع عشرات آخرين من عناصر التمرد إثر معارك خاضتها القوات الحكومية مساء السبت 21 أبريل /نيسان 2018، تكللت بتحرير عدد من المواقع الاستراتيجية في باقم.
وبحسب الموقع الرسمي لوزارة الدفاع اليمنية، فإن قائد الميليشيات في محور علب المدعو «أبو يحيى»، ويحمل رتبة عقيد، لقي مصرعه مع عشرات القتلى والجرحى، وأسر أحد عناصرهم، في عملية مباغتة نفذتها سرايا قتالية مشكلة من اللواء الخامس حرس حدود واللواء 63 ولواء الحزم، على مواقع استراتيجية في مديرية باقم.
وحررت أهم المناطق خلال العملية في كل من «الظهر ومقريع ومنطقة المشروع في آل صبحان وعدد من الوديان والشعاب المحيطة بآل صبحان».
واستعادت القوات الحكومية كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر المتنوعة بما فيها ثلاث قطع رشاش 12.7 وقواذف آر بي جي عدد 6 مع قذائفها و15 قطعة كلاش، فيما دمرت مقاتلات التحالف العربي مخزني أسلحة في منطقة محديدة.