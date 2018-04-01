مصرع قيادي حوثي في «صعدة» وقوات الشرعية تتوغل في «باقم»

الأحد 22 إبريل-نيسان 2018 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ متابعات خاصة

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لقي قائد الميليشيات الحوثية في محور علب بمحافظة صعدة مصرعه مع عشرات آخرين من عناصر التمرد إثر معارك خاضتها القوات الحكومية مساء السبت 21 أبريل /نيسان 2018، تكللت بتحرير عدد من المواقع الاستراتيجية في باقم.

وبحسب الموقع الرسمي لوزارة الدفاع اليمنية، فإن قائد الميليشيات في محور علب المدعو «أبو يحيى»، ويحمل رتبة عقيد، لقي مصرعه مع عشرات القتلى والجرحى، وأسر أحد عناصرهم، في عملية مباغتة نفذتها سرايا قتالية مشكلة من اللواء الخامس حرس حدود واللواء 63 ولواء الحزم، على مواقع استراتيجية في مديرية باقم.

وحررت أهم المناطق خلال العملية في كل من «الظهر ومقريع ومنطقة المشروع في آل صبحان وعدد من الوديان والشعاب المحيطة بآل صبحان».

واستعادت القوات الحكومية كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر المتنوعة بما فيها ثلاث قطع رشاش 12.7 وقواذف آر بي جي عدد 6 مع قذائفها و15 قطعة كلاش، فيما دمرت مقاتلات التحالف العربي مخزني أسلحة في منطقة محديدة.