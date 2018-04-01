ملك سوازيلاند يعلن تغيير اسم بلاده... هل سويسرا السبب؟

الأحد 22 إبريل-نيسان 2018 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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في الذكرى الخمسين لاستقلالها، أعلن ملك سوازيلاند الواقعة في جنوب قارة أفريقيا تغيير اسم البلاد، بحسب مرسوم مفاجئ صدر الخميس.

وجاء الإعلان عن القرار خلال احتفالات مشتركة بعيد ميلاد الملك مسواتي الثالث والذكرى الخمسين لاستقلال سوازيلاند عن بريطانيا، لتستعيد البلاد اسمها الأصلي «إسواتيني».

لكن صحيفة «تاجيس أنزيجر» السويسرية، قالت إن السبب في تغيير الاسم ليس فقط التخلص من آثار الماضي الاستعماري، وإنما أيضاً محاولة لتجنب الالتباس الذي يحدث مع اسم سويسرا (Switzeland).

وبينما تتشابه الدولتان في كونهما صغيرتين، وحبيستين، وتزخران بالمرتفعات الجبلية، إلا أن إحداهما في أفريقيا، وذات ناتج محلي أقل من المتوسط، بينما الأخرى في أوروبا وإحدى أغنى دول العالم.

لكن يبدو أن التشابه بين الاسمين يُحدِث التباساً دبلوماسياً، حيث نقلت الصحيفة عن الملك مسواتي الثالث قوله «في الرحلات الخارجية يُشار إلينا دائما على أننا سويسريون».

كما سبق أن التبس الأمر على مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (إف بي آي)، واعتبر مواطني سوازيلاند سويسريين.

وسوازيلاند إحدى أصغر الدول في قارة أفريقيا، حيث يبعد شمالها عن جنوبها 200 كم، وشرقها عن غربها 130 كم، وتحدها جنوب أفريقيا من ثلاثة جوانب، وموزمبيق من جانب واحد.



