مصرع قيادي حوثي في «صعدة» وقوات الشرعية تتوغل في «باقم» ملك سوازيلاند يعلن تغيير اسم بلاده... هل سويسرا السبب؟ بعد اجتماع رفيع في السعودية.. السودان تخاطب قواتها في اليمن تقارير عن قناة مائية تفصل قطر بريا عن السعودية «خارطة سلام» في زمن قياسي.. هل وصل «غريفيث» لجوهر أزمة اليمن؟ جمرك الوديعة يبدأ تطبيق اجراءات جديدة تخص اعداد كبيرة من المسافرين الإمارات تعلن عن فتح مكاتب تجنيد للالتحاق بقوات «طارق صالح» والأخير يتلقى عرضا حوثيا تركيا تكشف عن زي عسكري جديد يتحدى الأقمار الصناعية وأردوغان يرتديه لهذا الأسباب شن المنشد مشاري العفاسي هجوما لاذعا على الشيخ محمد العوضي.. جريمة تهز المملكة العربية السعودية
في الذكرى الخمسين لاستقلالها، أعلن ملك سوازيلاند الواقعة في جنوب قارة أفريقيا تغيير اسم البلاد، بحسب مرسوم مفاجئ صدر الخميس.
وجاء الإعلان عن القرار خلال احتفالات مشتركة بعيد ميلاد الملك مسواتي الثالث والذكرى الخمسين لاستقلال سوازيلاند عن بريطانيا، لتستعيد البلاد اسمها الأصلي «إسواتيني».
لكن صحيفة «تاجيس أنزيجر» السويسرية، قالت إن السبب في تغيير الاسم ليس فقط التخلص من آثار الماضي الاستعماري، وإنما أيضاً محاولة لتجنب الالتباس الذي يحدث مع اسم سويسرا (Switzeland).
وبينما تتشابه الدولتان في كونهما صغيرتين، وحبيستين، وتزخران بالمرتفعات الجبلية، إلا أن إحداهما في أفريقيا، وذات ناتج محلي أقل من المتوسط، بينما الأخرى في أوروبا وإحدى أغنى دول العالم.
لكن يبدو أن التشابه بين الاسمين يُحدِث التباساً دبلوماسياً، حيث نقلت الصحيفة عن الملك مسواتي الثالث قوله «في الرحلات الخارجية يُشار إلينا دائما على أننا سويسريون».
كما سبق أن التبس الأمر على مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (إف بي آي)، واعتبر مواطني سوازيلاند سويسريين.
وسوازيلاند إحدى أصغر الدول في قارة أفريقيا، حيث يبعد شمالها عن جنوبها 200 كم، وشرقها عن غربها 130 كم، وتحدها جنوب أفريقيا من ثلاثة جوانب، وموزمبيق من جانب واحد.