بعد اجتماع رفيع في السعودية.. السودان تخاطب قواتها في اليمن

الأحد 22 إبريل-نيسان 2018 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ متابعات خاصة

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تفقد رئيس هيئة الأركان المشتركة السودانية الفريق أول ركن كمال عبد المعروف الماحي، جرحى القوات السودانية، التي تشارك في القتال في اليمن ضمن قوات التحالف العربي.

وبحسب وكالة السودان للأنباء فإن «عبد المعروف زار المصابين في المستشفى العسكري بمدينة الطائف ناقلا إليهم تحيات القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير عمر البشير ووزير دفاعه».

ووصف عبد المعروف لدى مخاطبته ضباط وضباط صف وجنود لواء الحزم الثاني بمنطقة جازان جنوب غرب المملكة، مشاركة القوات السودانية في التحالف العربي بأنها «مصدر فخر وعزة للجندية السودانية تضاف إلي سجلها الحافل ومشاركاتها السابقة واحترافيتها المشهودة»، وهنأ القوات بانتصارات الأخيرة في منطقة «ميدي».

وجدد تأكيده أن «مشاركة السودان في التحالف تأتي من منطلق عقدي والتزام أخلاقي لتعزيز التضامن العربي والإسلامي وحماية المقدسات الإسلامية».

واختتم الماحي زيارته للسعودية بعد زيارة استغرقت عدة أيام، شهد خلالها ختام فعاليات التمرين الميداني المشترك (درع الخليج 1) والذي شارك فيه السودان بقوة خاصة من القوات البرية، والجوية، والبحرية.

والتقى الماحي خلال الزيارة مع نظيره السعودي الفريق أول ركن فياض بن حامد الرويلي، وبحثا عددا من القضايا، أبرزها مشاركة السودان ضمن التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن وحماية الأراضي المقدسة.



