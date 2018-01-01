جمرك الوديعة يبدأ تطبيق اجراءات جديدة تخص اعداد كبيرة من المسافرين

الأحد 22 إبريل-نيسان 2018 الساعة 07 مساءً / مأرب برس -متابعات

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بدأت ادارة جمرك منفذ الوديعة الحدودي مع المملكة العربية السعودية ، اليوم الأحد، تطبيق العمل بالقرارات الحكومية المتعلقة بإعفاء المغتربين من دفع الرسوم الجمركية على ممتلكاتهم.

وأوضح مدير عام جمرك منفذ الوديعة صالح عمر بانصر في تصريحات صحفية أن القرار جاء من اجل التخفيف على المغتربين العائدين الى الوطن "خروج نهائي" .

وأشار بانصر إلى الجهود الكبيرة التي بذلها معالي رئيس مصلحة الجمارك اسالم صالح بن بريك مع وزارة المالية لإعداد لوائح القرار لتطبيقه.

وأكد أن ادارة جمرك منفذ الوديعة قد قامت بعدد من الإجراءات والمشاريع في المنفذ لاستيعاب الاعداد الكبيرة من المغتربين المتوقع عودتهم في الاسابيع القادمة.

يذكر أن رئيس مجلس الوزراء أصدر في وقت سابق قراري( 17 - 18 ) لسنة ٢٠١٨م بشأن الإعفاءات الممنوحة للمغتربين العائدين من الخارج خروج نهائي بعد صدور توجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية بإعفاء المغتربين العائدين من الرسوم الجمركية والضريبة.



