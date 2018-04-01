الإمارات تعلن عن فتح مكاتب تجنيد للالتحاق بقوات «طارق صالح» والأخير يتلقى عرضا حوثيا

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أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأحد 22 أبريل/نيسان 2018م، عن فتح مكاتب تجنيد، لاستقبال الراغبين في الانضمام لقوات «حراس الجمهورية» التي يقودها «طارق صالح».
وقالت وكالة أنباء الإمارات الرسمية «وام»: «نتيجة للتدافع المتزايد من أبناء الشعب اليمني للانضمام إلى صفوف المقاومة، تم فتح مكاتب تجنيد خاصة بالمقاومة الوطنية ـ قوات طارق صالح ـ لاستقبال المتطوعين من كافة مديريات ومحافظات اليمن، وتدريبهم عسكريا وتزويدهم بالأسلحة النوعية».
وأضافت: «ان توافد أبناء اليمن من كل المحافظات وانضمامهم إلى معسكرات المقاومة الوطنية، يعطي دفعا كبيرا للعمليات العسكرية الهادفة لتحرير كامل التراب اليمني، وإنهاء المخطط الانقلابي، ودحر الميليشيات في المناطق التي تسيطر عليها».
الى ذلك، نقلت صحيفة «الراي» الكويتية، عن مصدر مقرب من «طارق صالح» قوله، إن «طارق» رفض عرضا من «الحوثيين» لوقف العملية العسكرية في تعز.
وقال المصدر إن العرض ينص على وقف العملية العسكرية، التي أطلقها «طارق صالح»، في الساحل الغربي، مقابل الإفراج عن أقاربه وذويه.
وأشار المصدر إلى أن «طارق» رفض العرض الذي يتضمن إطلاق سراح أبناء الرئيس الراحل وابنه «عفاش» وشقيقه «محمد».