لهذا الأسباب شن المنشد مشاري العفاسي هجوما لاذعا على الشيخ محمد العوضي..

الأحد 22 إبريل-نيسان 2018 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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كرر القارئ والمنشد الكويتي، مشاري العفاسي، اليوم، هجومه اللاذع على الداعية محمد العوضي، وذلك بعد ثلاثة أيام من مهاجمته له ووصفه بـ"الإخونجي".

وقال العفاسي في تغريدة له إن العوضي "كان يصفّق في ليبيا لحلف الناتو (فرنسا بريطانيا أمريكا كندا إيطاليا إسبانيا الدنمارك بلجيكا هولندا النرويج اليونان الإمارات قطر) ويقول: عقبال سوريا!".

وأردف: "لما ردّت الدول الثلاث (بريطانيا وأمريكا وفرنسا) على استعمال بشار للكيماوي سماها: حروبا صليبية! ربما ليست الضربة لمصلحة الحزب".

ونشر العفاسي خلال تهكمه على العوضي تغريدتين للأخير، واحدة تتعلق بليبيا والأخرى بالهجوم الصاروخي الأخير على سوريا.

وكان المنشد الكويتي، قد هاجم الخميس الماضي، محمد العوضي في تغريدة قال فيها إن "المراوغة عادة عند الإخونجية كالعوضي نتحدث عن مسائل تهم الأمة كضرب بشار والانتصار للشعب السوري وموقف حماس الذي كتبته إيران وهو يكتب مقال ورد ضعيف أنه يشم عطور العفاسي!".

ويشن مشاري العفاسي منذ أيام هجوما حادا على الإخوان المسلمين، ومؤسس الجماعة حسن البنا، كما أنه هاجم حركة حماس واتهمها بـ"الخيانة".



