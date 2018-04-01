آخر الاخبار

مصرع قيادي حوثي في «صعدة» وقوات الشرعية تتوغل في «باقم» ملك سوازيلاند يعلن تغيير اسم بلاده... هل سويسرا السبب؟ بعد اجتماع رفيع في السعودية.. السودان تخاطب قواتها في اليمن تقارير عن قناة مائية تفصل قطر بريا عن السعودية «خارطة سلام» في زمن قياسي.. هل وصل «غريفيث» لجوهر أزمة اليمن؟ جمرك الوديعة يبدأ تطبيق اجراءات جديدة تخص اعداد كبيرة من المسافرين الإمارات تعلن عن فتح مكاتب تجنيد للالتحاق بقوات «طارق صالح» والأخير يتلقى عرضا حوثيا تركيا تكشف عن زي عسكري جديد يتحدى الأقمار الصناعية وأردوغان يرتديه لهذا الأسباب شن المنشد مشاري العفاسي هجوما لاذعا على الشيخ محمد العوضي.. جريمة تهز المملكة العربية السعودية


جريمة تهز المملكة العربية السعودية

الأحد 22 إبريل-نيسان 2018 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات
عدد القراءات 432
 

 

هزت المملكة العربية السعودية جريمة قتل قام بها أب بحق بناته الثلاثة، وطعن زوجته في مدينة مكة المكرمة (غرب).

وكان حي الملاوي بمكة المكرمة شهد قبل ساعات اليوم الأحد، جريمة بشعة هزت المجتمع بأسره، بعد أن أقدم مواطن على نحر ثلاثة من بناته داخل منزله، أعمارهن (3 و5 و6 سنوات)، مستخدماً في جريمته آلة حادة "سكين"، وسط انهيار والدتهن.

مصادر لـصحيفة "سبق" المحلية قالت إن والدة الطفلات اللاتي تم نحرهن على يد والدهن، تلقت عدة طعنات من الزوج قاتل بناته، ولا تزال تتلقى العلاج بمستشفى الملك فيصل بالمدينة.

ووفق المصادر، فقد تم نقلها عن طريق الهلال الأحمر للمستشفى متأثرة بطعنات متفرقة، في حين أكدت المصادر ذاتها أن حالتها مستقرة.

ولا تزال الجهات الأمنية وذات العلاقة تحقق في الحادثة، بعد أن ألقت القبض على الجاني وهو سعودي الجنسية، بحسب المصادر، وتشير المعلومات الأولية إلى أنه معتل نفسياً.

قناتنا في تليجرام إضغط هنــا

إقراء أيضاً
جلسه نقاشية في واشنطن حول الحصول على المعلومات في منطقة الشرق الأوسط
تدشين شبكة صحفيي البيانات (من أجل صحافة يمنية حديثة مدعمة بالبيانات)
منظمة البلسم  تنجز 42 عملية جراحية للقلب في المكلا
عدن.. افتتاح ورشة عمل للإعلاميين حول التثقيف الصحي 
اكثر خبر قراءة مجتمع مدني

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2018 مأرب برس