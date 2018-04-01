مصرع قيادي حوثي في «صعدة» وقوات الشرعية تتوغل في «باقم» ملك سوازيلاند يعلن تغيير اسم بلاده... هل سويسرا السبب؟ بعد اجتماع رفيع في السعودية.. السودان تخاطب قواتها في اليمن تقارير عن قناة مائية تفصل قطر بريا عن السعودية «خارطة سلام» في زمن قياسي.. هل وصل «غريفيث» لجوهر أزمة اليمن؟ جمرك الوديعة يبدأ تطبيق اجراءات جديدة تخص اعداد كبيرة من المسافرين الإمارات تعلن عن فتح مكاتب تجنيد للالتحاق بقوات «طارق صالح» والأخير يتلقى عرضا حوثيا تركيا تكشف عن زي عسكري جديد يتحدى الأقمار الصناعية وأردوغان يرتديه لهذا الأسباب شن المنشد مشاري العفاسي هجوما لاذعا على الشيخ محمد العوضي.. جريمة تهز المملكة العربية السعودية
هزت المملكة العربية السعودية جريمة قتل قام بها أب بحق بناته الثلاثة، وطعن زوجته في مدينة مكة المكرمة (غرب).
وكان حي الملاوي بمكة المكرمة شهد قبل ساعات اليوم الأحد، جريمة بشعة هزت المجتمع بأسره، بعد أن أقدم مواطن على نحر ثلاثة من بناته داخل منزله، أعمارهن (3 و5 و6 سنوات)، مستخدماً في جريمته آلة حادة "سكين"، وسط انهيار والدتهن.
مصادر لـصحيفة "سبق" المحلية قالت إن والدة الطفلات اللاتي تم نحرهن على يد والدهن، تلقت عدة طعنات من الزوج قاتل بناته، ولا تزال تتلقى العلاج بمستشفى الملك فيصل بالمدينة.
ووفق المصادر، فقد تم نقلها عن طريق الهلال الأحمر للمستشفى متأثرة بطعنات متفرقة، في حين أكدت المصادر ذاتها أن حالتها مستقرة.
ولا تزال الجهات الأمنية وذات العلاقة تحقق في الحادثة، بعد أن ألقت القبض على الجاني وهو سعودي الجنسية، بحسب المصادر، وتشير المعلومات الأولية إلى أنه معتل نفسياً.