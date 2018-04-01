جريمة تهز المملكة العربية السعودية

الأحد 22 إبريل-نيسان 2018 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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هزت المملكة العربية السعودية جريمة قتل قام بها أب بحق بناته الثلاثة، وطعن زوجته في مدينة مكة المكرمة (غرب).

وكان حي الملاوي بمكة المكرمة شهد قبل ساعات اليوم الأحد، جريمة بشعة هزت المجتمع بأسره، بعد أن أقدم مواطن على نحر ثلاثة من بناته داخل منزله، أعمارهن (3 و5 و6 سنوات)، مستخدماً في جريمته آلة حادة "سكين"، وسط انهيار والدتهن.

مصادر لـصحيفة "سبق" المحلية قالت إن والدة الطفلات اللاتي تم نحرهن على يد والدهن، تلقت عدة طعنات من الزوج قاتل بناته، ولا تزال تتلقى العلاج بمستشفى الملك فيصل بالمدينة.

ووفق المصادر، فقد تم نقلها عن طريق الهلال الأحمر للمستشفى متأثرة بطعنات متفرقة، في حين أكدت المصادر ذاتها أن حالتها مستقرة.

ولا تزال الجهات الأمنية وذات العلاقة تحقق في الحادثة، بعد أن ألقت القبض على الجاني وهو سعودي الجنسية، بحسب المصادر، وتشير المعلومات الأولية إلى أنه معتل نفسياً.



