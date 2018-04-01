مصرع 30 من الانقلابيين جنوبي تعز

الأحد 22 إبريل-نيسان 2018 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-متابعات

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لقي نحو 30 من عناصر المليشيات الحوثية ،اليوم الاحد، مصرعهم وأصيب أخرين في غارات جوية شنتها مقاتلات التحالف العربي على مواقعهم في مدينة الراهدة جنوبي تعز.

وقال الناطق الرسمي للمنطقة العسكرية الرابعة محمد النقيب في تصريحات صحفية ان قرابة 30 حوثي لقوا مصرعهم ظهر اليوم في غارات شنتها مقاتلات دعم الشرعية على مواقعهم في جبال السحي وجبل الحمام غرب جبل القاهر.

ولفت الى أن مدفعية الجيش الوطني دكت صباح اليوم مواقع للمليشيات الحوثية شرقي الراهدة.

واكد النقيب ان قوات الجيش الوطني وصلت صباح اليوم الى سلسلة جبال المرخام ومنطقة الهشمة وجبل الغريب حيث تخوض معارك شرسة في النطاق الجغرافي للراهدة مع مليشيا الانقلاب الحوثية.



