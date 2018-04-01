مصرع 30 من الانقلابيين جنوبي تعز توجيهات حكومية بفتح مكاتب لوزارة الخارجية في 3 محافظات جلسه نقاشية في واشنطن حول الحصول على المعلومات في منطقة الشرق الأوسط آبل تبدأ في استبدال بطاريات حواسيب ماك بوك برو بسبب خلل بها طارق عفاش ماضي ملطخ بالدماء وحاضر يدشنه بانقلاب جديد (كبرى قبائل اليمن تعلن موقفا حاسما من تحركاته وتحذر التحالف من آثار مدمرة) الأغذية السوبر… فوائد حقيقية أم خدع تسويقية؟ طيران التحالف يستهدف معسكرا يسيطر عليه الحوثيون في إب وسط اليمن (صورة) ارباك يصيب الحوثيين في معقلهم ومحافظ صعدة يتوعد عبدالملك (سنرفع العلم اليمني في جبال مران قريبا) رياضة روحانية تساعدك على التخلص من عدة امراض دون أن تتحرك اللبناني حنا لحود هزم السرطان وقُتل في اليمن
لقي نحو 30 من عناصر المليشيات الحوثية ،اليوم الاحد، مصرعهم وأصيب أخرين في غارات جوية شنتها مقاتلات التحالف العربي على مواقعهم في مدينة الراهدة جنوبي تعز.
وقال الناطق الرسمي للمنطقة العسكرية الرابعة محمد النقيب في تصريحات صحفية ان قرابة 30 حوثي لقوا مصرعهم ظهر اليوم في غارات شنتها مقاتلات دعم الشرعية على مواقعهم في جبال السحي وجبل الحمام غرب جبل القاهر.
ولفت الى أن مدفعية الجيش الوطني دكت صباح اليوم مواقع للمليشيات الحوثية شرقي الراهدة.
واكد النقيب ان قوات الجيش الوطني وصلت صباح اليوم الى سلسلة جبال المرخام ومنطقة الهشمة وجبل الغريب حيث تخوض معارك شرسة في النطاق الجغرافي للراهدة مع مليشيا الانقلاب الحوثية.