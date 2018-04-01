توجيهات حكومية بفتح مكاتب لوزارة الخارجية في 3 محافظات

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وجهت الحكومة اليمنية اليوم بفتح مكاتب لوزارة الخارجية في محافظتين يقعان تحت سيطرتها.
ووجه نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الدكتور عبدالملك المخلافي، بفتح مكتب لوزارة الخارجية في محافظتي مأرب وسقطرى واعادة فتح مكتب الخارجية في تعز.
وقال المخلافي في تغريدات رصدها مأرب برس على حسابه في تويتر،"وجهت باستكمال الإجراءات لفتح مكتب لوزارة الخارجية في مارب واخر في سقطرى".
واشار إلى ان "هذه هي المرة الاولى التي سيكون فيها مكاتب للخارجية كوزارة سيادية هامة في محافظتي مارب وسقطرى"