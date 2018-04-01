جلسه نقاشية في واشنطن حول الحصول على المعلومات في منطقة الشرق الأوسط

الأحد 22 إبريل-نيسان 2018 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-متابعات

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نظم مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي في واشنطن جلسه نقاشية حول الحصول على المعلومات في منطقة الشرق الأوسط بالتعاون مع تحالف الشرق الأوسط وشمال افريقيا حول المؤسسات المالية الدولية، مركز معلومات البنك بواشنطن BIC، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية المصرية ، مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية في الأردن.

وتهدف الجلسة الى مناقشة التحديات التي يواجها المجتمع المدني والمواطنين بشكل عام في سبيل الحصول على معلومات سهله ومبسطة من قبل المؤسسات المالية الدولية لاسيما البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ووضع مقترحات حلول لها .

وخلال الجلسة قدمت العديد من الأوراق والأبحاث حول التحديات التي يواجهها المجتمع المدني للحصول على المعلومات المتعلقة بالبرامج والأنشطة في منطقة الشرق الاوسط.

وشارك في الجلسة ممثلين عن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، حيث طرح الحاضرون العديد من الأسئلة حول استراتيجية مؤسسات التمويل الدولية لخلق المزيد من الشفافية والافصاح عن معلومات بطريقه سهله وسلسة .

وطالب مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي في الحلقة النقاشية التي تنعقد علي هامش اجتماعات الربيع بواشنطن مؤسسات التمويل الدولية بضرورة اعلان المؤسسات المالية الدولية التزامها بسياسة الشفافية والافصاح عن المعلومات، إقرار اليات واضحة تترجم الالتزام بسياسة الإفصاح عن المعلومات ، إقرار اليات عمل مؤسسية للشراكة بين المؤسسات المالية الدولية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام ، بالإضافة الى تخصيص المزيد من الموارد الفنية والمادية التي تهدف الي تمكين المجتمعات المحلية المستفيدة من مشاريع تلك المؤسسات الدولية .



