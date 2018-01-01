طيران التحالف يستهدف معسكرا يسيطر عليه الحوثيون في إب وسط اليمن (صورة)

الأحد 22 إبريل-نيسان 2018 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-خاص

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شن طيران التحالف العربي بعد ظهر اليوم الاحد غارات جوية استهدفت معسكرا يسيطر عليه الحوثيون في إب وسط اليمن.

وفي التفاصيل قال سكان محليون لمأرب برس ان مقاتلات التحالف العربي قصفت بخمسة صواريخ مواقع الحوثيين وآليات يسيطرون عليها في معسكر الحمزة (اللواء 33 مدرع) الواقع في مديرية السبرة شرق مدينة إب.

واشاروا ان القصف سبقه واعقبه تحليق مكثف الطيران التحالف في سماء المنطقة.

وسبق ان تم استهداف معسكر الحمزة اكثر من مرة وتستخدمه المليشيات للتجنيد ولتحريك قطع عسكرية الى جبهات مجاورة كالضالع وتعز.



