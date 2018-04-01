كل تركيا تتحدث عن هذا الفيديو.. شاهد كيف تعامل اردوغان مع مصاب

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حطمت مشاهد للرئيس التركي رجب طيب اردوغان مع شاب مصاب بمتلازمة داون٬ الارقام القياسية على مواقع التواصل الاجتماعي٬ حيث كما يظهر بالفيديو يتبادل اردوغان الحديث مع الشاب “امري” المصاب بالمتلازمة داون٬ ويسأله اردوغان٬ كم تحبني؟ ليجب امري٬ بهذا القدر بعد ان فتح ذراعيه٬ ومن ثم قام الرئيس بمعانقته.