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تعرف على الأمير العربي الذي اختير كأكثر الشخصيات تأثيراً في العالم ولماذا

الأحد 22 إبريل-نيسان 2018 الساعة 01 مساءً / مأرب برس - خاص
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اختارت مجلة «تايم الأميركية» الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ضمن قائمة أكثر 100 شخصية تأثيراً في العالم لعام 2018.

وقالت المجلة: إنها اختارت محمد بن سلمان ضمن قائمة القادة الأكثر تأثيراً في العالم، لأسباب عدة من بينها نجاحه خلال فترة قصيرة في إنجاز إصلاحات كبرى وتغييرات في مختلف جوانب الحياة، سواء الاجتماعية والسياسية والفكرية والثقافية، وكذلك تمكين المرأة وجذب الاستثمارات ومحاربة الإرهاب ونشر السلام.

وأصدرت «تايم الأميركية» قائمتها الشهيرة التي اختارت فيها أكثر الشخصيات تأثيراً في العالم في مجالات عدة.

وفي قائمة القادة، اختارت الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الأميركي دونالد ترمب، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس الصيني شي جين بينغ، وعمدة لندن صادق خان (أول مسلم يتقلد هذا المنصب)، ورئيس وزراء كندا جاستن ترودو، والعديد من الشخصيات السياسية في العالم.

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