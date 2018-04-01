قرار عاجل من وزارة الداخلية السعودية

الأحد 22 إبريل-نيسان 2018 الساعة 01 مساءً / مأرب برس - وكالات

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تستعد الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية، لإقرار قانون ينظم استخدام الطائرات ذات التحكم عن بعد “الدرون”.

ووفقا لما نشرته صحيفة “سبق” السعودية ، أكد ‏‫المتحدث الأمني لوزارة الداخلية أن تنظيم استخدام الطائرات ذات التحكم عن بعد ” الدرون” سيتم إقراره في أقرب وقت، وأنه في المرحلة النهائية.

وكانت طائرة “درون” حلقت بجانب قصر ملكي في حي الخزامي بالعاصمة الرياض، قد أثارت حالة من الاستنفار الأمني.

وصرح المتحدث الرسمي لشرطة منطقة الرياض، أنه عند الساعه 19:50 بتوقيت مكة، لاحظت إحدى النقاط الأمنية بحي الخزامي بمدينة الرياض، تحليق طائرة لاسلكية صغيره ذات تحكم عن بعد من نوع “درون”.

وأوضح المتحدث وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية “واس”، أن ذلك النوع من الطائرات غير مصرح به، الأمر الذي اقتضي تدخل رجال الأمن والتعامل معها وفقا للأوامر.

وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو يظهر من خلالها أصوات إطلاق نار، زعم نشطاء أنها داخل أحد القصور الملكية الواقعة في حي الخزامي بالعاصمة السعودية الرياض.



