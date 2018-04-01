إقبال مهول من السعوديات على المكياج بعد هذه القرارات الملكية إيران تهدد الولايات المتحدة بكل الخيارات وفي مقدمتها خيار نووي تعرف على الأمير العربي الذي اختير كأكثر الشخصيات تأثيراً في العالم ولماذا قرار عاجل من وزارة الداخلية السعودية الداخلية السعودية تصدر تعليمات جديدة على خلفية حادثة القصر الملكي لهذا السبب غادرت سهى المصري برنامج ذا فويس دبلوماسي سعودي يحذر من قيام ميليشيات الحوثي بهذه الأعمال الخطيرة الحوثيون.. قرصنة ونهب مساعدات الشعب اليمني المنظمات الإنسانية تطالب بحماية موظفيها في اليمن ميسي يدخل التاريخ بعد تمريرة سحرية من جوردي ألبا
تستعد الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية، لإقرار قانون ينظم استخدام الطائرات ذات التحكم عن بعد “الدرون”.
ووفقا لما نشرته صحيفة “سبق” السعودية ، أكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية أن تنظيم استخدام الطائرات ذات التحكم عن بعد ” الدرون” سيتم إقراره في أقرب وقت، وأنه في المرحلة النهائية.
وكانت طائرة “درون” حلقت بجانب قصر ملكي في حي الخزامي بالعاصمة الرياض، قد أثارت حالة من الاستنفار الأمني.
وصرح المتحدث الرسمي لشرطة منطقة الرياض، أنه عند الساعه 19:50 بتوقيت مكة، لاحظت إحدى النقاط الأمنية بحي الخزامي بمدينة الرياض، تحليق طائرة لاسلكية صغيره ذات تحكم عن بعد من نوع “درون”.
وأوضح المتحدث وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية “واس”، أن ذلك النوع من الطائرات غير مصرح به، الأمر الذي اقتضي تدخل رجال الأمن والتعامل معها وفقا للأوامر.
وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو يظهر من خلالها أصوات إطلاق نار، زعم نشطاء أنها داخل أحد القصور الملكية الواقعة في حي الخزامي بالعاصمة السعودية الرياض.