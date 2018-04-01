لهذا السبب غادرت سهى المصري برنامج ذا فويس

الأحد 22 إبريل-نيسان 2018 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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انتهى مشوار الشابة اليمنية سهى المصري مساء السبت، في برنامج أحلى صوت ذا فويس الذي يعرض على شاشة mbc بعد اختيار مدربتها الفنانة أحلام لزميليها دموع وفيصل الأنصاري، وتأهل أولغا بفضل تصويت الجمهور .

وكانت سهى غنت في العرض المباشر الرابع أغنية “فهموه” للفنان ماجد المهندس .

وتعتاد سهى على لبس الزي اليمني التقليدي منذ ظهورها الأول في البرنامج؛ للتأكيد على يمنيتها وافتخارها بالزي اليمني، وأكدت في أكثر من مناسبة حبها لليمن.

وأنقسم محبو ومتابعو سهى المصري على شبكات التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض لخروجها من برنامج ذا فويس، حيث يرى المؤيدون أن اختيارها للأغاني كان سيئًا ولم يكن موفقًا لإظهار صوتها على أكمل وجه، فيما يرى آخرون أن صوتها جميل لكنه لا يؤهلها لبلوغ مراحل متقدمة في البرنامج، خاصة أمام أصوات أفضل تستحق الإشادة.

لكن بعض الرافضين لخروج سهى يرون بأن الفنانة أحلام ظلمتها كثيرًا عندما لم تختارها.

وبرغم الحرب وما تعيشه اليمن من أوضاع سيئة، إلا أن سهى تحضى بحب واهتمام الكثير من المتابعين اليمنيين في شبكات ومواقع التواصل الاجتماعي، الذين لم يترددوا في دعمها والتصويت لها، لكن مع ذلك يرى ناشطون آخرون أن أداءها في البرنامج لم يكن بالمستوى المطلوب والمقنع، لاسيما في اختيار أغانيها.

بدأ نجم سهى يلمع في العام 2013، حينما دخلت في قناة “ج” الإنجليزية المتخصصة بحكايات الأطفال.

وبعدها بدأ مشوار سهى الفني، حينما شاركت في أغنية “ردت الدنيا” مع فنانيين آخرين، وهي الأغنية التي عرضت قبل نحو 3 سنوات على بعض القنوات اليمنية.

لكن الحرب الانقلابية باليمن أجبرت سهى المصري على مغادرتها، حيث استقرت في إسطنبول، وعملت كمقدمة في قناة بلقيس الإخبارية.



