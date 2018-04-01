ميسي يدخل التاريخ بعد تمريرة سحرية من جوردي ألبا

الأحد 22 إبريل-نيسان 2018 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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دخل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي التاريخ من أوسع أبوابه، خلال مباراة فريقه برشلونة أمام نظيره إشبيلية، في نهائي كأس ملك إسبانيا، وذلك حين سجل هدفاً بتمريرة رائعة وسحرية من زميله الإسباني جوردي ألبا.

وبينما كان برشلونة متقدماً في النتيجة 1-0 عن طريق الأوروغوياني لويس سواريز، تلقى ألبا تمريرة من زميله أندريس إنييستا، ليلعب الكرة بعدها بكعب قدمه بطريقة أكثر من رائعة، ليركنها ليو في الشباك بكل سهولة.

وبات ميسي بذلك ثاني لاعب في تاريخ كأس إسبانيا يُسجل في خمسة نهائيات مختلفة، إذ كان قد سبقه إلى ذلك أسطورة نادي أثلتيك بلباو الباسكي سابقاً، تيلمو زارا الذي لعب في أواخر الثلاثينيات حتى خمسينيات القرن الماضي.

ويتطلع ميسي إلى تحقيق لقب الكأس والدوري مع برشلونة، والذهاب بعدها بمعنويات عالية إلى كأس العالم، في محاولة منه لحمل اللقب الثالث لمنتخب بلاده الأرجنتين.



