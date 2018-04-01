الحوثيون.. قرصنة ونهب مساعدات الشعب اليمني المنظمات الإنسانية تطالب بحماية موظفيها في اليمن ميسي يدخل التاريخ بعد تمريرة سحرية من جوردي ألبا برشلونة يكتسح اشبيلية ويتوج بكأس ملك إسبانياللمرّة الـ30 في تاريخه لذباب يستمتع بالمعاشرة ويلجأ للخمر إن لم يجدها مارتن غريفيث يركّب خارطة اليمن في "أحلك ساعة قبل الفجر" حجم الايرادات المركزية والمحلية بحضرموت يصل الى ثمانية مليار ريال مصرع 9 من المليشيا بغارة جوية في صرواح تراجع طفيف للدولار والريال السعودي مقابل الريال اليمني.. تعرف على أسعار الصرف اليوم السبت 21 أبريل/نيسان شركة دولية تهدد بتغريم اليمن 200 مليون دولار .. وحكومة بن دغر تنتظر المحاكم الدولية
دخل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي التاريخ من أوسع أبوابه، خلال مباراة فريقه برشلونة أمام نظيره إشبيلية، في نهائي كأس ملك إسبانيا، وذلك حين سجل هدفاً بتمريرة رائعة وسحرية من زميله الإسباني جوردي ألبا.
وبينما كان برشلونة متقدماً في النتيجة 1-0 عن طريق الأوروغوياني لويس سواريز، تلقى ألبا تمريرة من زميله أندريس إنييستا، ليلعب الكرة بعدها بكعب قدمه بطريقة أكثر من رائعة، ليركنها ليو في الشباك بكل سهولة.
وبات ميسي بذلك ثاني لاعب في تاريخ كأس إسبانيا يُسجل في خمسة نهائيات مختلفة، إذ كان قد سبقه إلى ذلك أسطورة نادي أثلتيك بلباو الباسكي سابقاً، تيلمو زارا الذي لعب في أواخر الثلاثينيات حتى خمسينيات القرن الماضي.
ويتطلع ميسي إلى تحقيق لقب الكأس والدوري مع برشلونة، والذهاب بعدها بمعنويات عالية إلى كأس العالم، في محاولة منه لحمل اللقب الثالث لمنتخب بلاده الأرجنتين.