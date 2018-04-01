برشلونة يكتسح اشبيلية ويتوج بكأس ملك إسبانياللمرّة الـ30 في تاريخه

الأحد 22 إبريل-نيسان 2018 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-وكالات

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تُوج نادي برشلونة الإسباني ببطولة كأس ملك إسبانيا لهذا الموسم وذلك عقب إكتساحه لمنافسه بالمباراة النهائية إشبيلية بخمسة أهداف نظيفة وذلك على ملعب مترو بوليتانو واندا بالعاصمة مدريد.

بدأ برشلونة المباراة بتشكيلة مكونة من: "ياسبر سيليسين , أومتيتي , بيكيه , خوردي البا , سيرجي روبيرتو , بوسكيتس , راكيتيتش , إنييستا , كوتينيو , ميسي , سواريز".

منذ الوهلة الأولى وبدى برشلونة أفضل في جميع النواحي سيطر على مجريات اللعب نفذ الضغط العالي على الخصم لم يجد لاعبو إشبيلية انفسهم طوال مجريات المباراة الذي شهد تفوق العملاق الكتالوني في كل شيء.

ومن تمريرة طولية رائعة نفذها الحارس سيليسينإنفرد البرازيلي فليب كوتينيو على إثرها بمرمى المنافس قبل ان يمرر الكرة للويس سواريز الذي كسر صيامه التهديفي بنهائيات كأس الملك وأحرز أولى أهداف البلوغرانا باللقاء.

وإستمر ضغط برشلونة على الخصم وسيطرته على مجريات اللقاء حتى أتى الدور على النجم الأرجنتينيليونيل ميسي والذي سجل الهدف الثاني من لعبة جماعية معتادة وتمريرة ساحرة من خوردي البابالرواق الأيسر ليسجل هدفه رقم 400 هذا الموسم وهدفه رقم 48 بتاريخ مشاركاته بمسابقة الكأس.

ثم واصل ميسي إبداعه وقدم تمريرة حريرية وساحرة لزميله الاوروغوياني لويس سواريز الذي تقبل الهدية الثمينة وأحرز ثالث أهداف البلوغرانا باللقاء لينهوا على منافسهم بصورة كبيرة من الشوط الأول.

ولم يختلف الحال كثيراً في الشوط الثاني وإستمرت الهيمنة الكتالونية على مجريات اللقاء وواصل ميسي هداياه لزملائه وهذه المرة للقائد أندرياس إنييستا والذي سجل الهدف الرابع للبلوغرانا في النهائي الذي قد يكون الأخير له بصورة كبيرة بمسيرته العريضة مع برشلونة.

ومن لمسة يد داخل منطقة الجزاء إحتسب الحكم مخالفة وركلة جزاء للنادي الكتالوني إنبرى لها البرازيلي فليب كوتينيو والذي يخوض أولى مبارياته النهائية بقميص برشلونة ليسجل الهدف الخامس ويضع إسمه من بين هدافي المباراة.

وعقب الهدف بدأ رتم برشلونة في الهدوء وبدأوا في تناقل الكرات بينهم ببساطة حتى أطلق الحكم صافرته معلناً تتويج برشلونة باللقب للمرة رقم 30 في تاريخه.



