حجم الايرادات المركزية والمحلية بحضرموت يصل الى ثمانية مليار ريال

الأحد 22 إبريل-نيسان 2018 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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وصل إجمالي الايرادات المركزية والمحلية والمشتركة والضرائب والرسوم الجمركية والعوائد الاخرى بوادي حضرموت والصحراء الموردة لفرع البنك المركزي اليمني بسيئون للفترة من يناير حتى مارس 2018م قرابة ثمانية مليارات ريال .

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مدير عام الموارد المالية بالوادي والصحراء محمود بن شعبان أن مقدار الموارد المركزية فقط للفصل الاول من عام 2018م بلغت 7 مليار و857 مليون ريال.

وحقق مكتب الجمارك منها 6 مليار و462 مليون ريال بما نسبته 82 بالمائة، فيما حقق مكتب الضرائب مليار و385 مليون ريال بنسبة 17 بالمائة.

وبلغ مقدار الموارد المحلية والمشتركة خلال الفصل الاول من العام الحالي 2018م قرابة 117 مليون ريال منها الموارد المحلية من غير المنح بلغت قرابة 65 مليون ريال فيما بلغت الموارد المشتركة قرابة 52 مليون ريال وفقا لبن شعبان.



