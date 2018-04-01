مصرع 9 من المليشيا بغارة جوية في صرواح تراجع طفيف للدولار والريال السعودي مقابل الريال اليمني.. تعرف على أسعار الصرف اليوم السبت 21 أبريل/نيسان شركة دولية تهدد بتغريم اليمن 200 مليون دولار .. وحكومة بن دغر تنتظر المحاكم الدولية أردوغان يكشف عن هدف اقتصادي عملاق تأكيدا لما نشره «مأرب برس».. الإمارات تكشف حدود مسرح عمليات قوات «طارق صالح» وخط سيرها والمهمة التي أوكلت اليها تحذير دولي جديد من الرئيس أردوغان خبر صادم ينتظر المعتمرين من جميع أنحاء العالم القرضاوي يرد على سفير روسي اتهمه بهذه التهم الكبرى آبل تكشف عن روبوت ديزي لإعادة تدوير هواتف آيفون توجيهات سياسية وعسكرية حاسمة بـ«الحسم العسكري وتوسيع العمليات في كل الجبهات»
لقي 9 من عناصر المليشيات الحوثية مصرعهم، مساء السبت، جراء استهدافهم بغارة جوية لمقاتلات التحالف العربي في جبهة صرواح غربي محافظة مأرب.
وذكر موقع الجيش الوطني أن مقاتلات التحالف استهدفت بغارة جوية طقماً كان يحمل تعزيزات للمليشيا في جبهة صرواح، مما أسفر عن تدميره ومصرع 9 من عناصر المليشيا كانوا على متنه.
في الأثناء استهدفت غارة أخرى لمقاتلات تحالف دعم الشرعية تجمعاً للمليشيا الانقلابية في المنطقة ذاتها، مما ادى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا.