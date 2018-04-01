مصرع 9 من المليشيا بغارة جوية في صرواح

الأحد 22 إبريل-نيسان 2018 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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لقي 9 من عناصر المليشيات الحوثية مصرعهم، مساء السبت، جراء استهدافهم بغارة جوية لمقاتلات التحالف العربي في جبهة صرواح غربي محافظة مأرب.

وذكر موقع الجيش الوطني أن مقاتلات التحالف استهدفت بغارة جوية طقماً كان يحمل تعزيزات للمليشيا في جبهة صرواح، مما أسفر عن تدميره ومصرع 9 من عناصر المليشيا كانوا على متنه.

في الأثناء استهدفت غارة أخرى لمقاتلات تحالف دعم الشرعية تجمعاً للمليشيا الانقلابية في المنطقة ذاتها، مما ادى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا.



