تراجع طفيف للدولار والريال السعودي مقابل الريال اليمني.. تعرف على أسعار الصرف اليوم السبت 21 أبريل/نيسان شركة دولية تهدد بتغريم اليمن 200 مليون دولار .. وحكومة بن دغر تنتظر المحاكم الدولية أردوغان يكشف عن هدف اقتصادي عملاق تأكيدا لما نشره «مأرب برس».. الإمارات تكشف حدود مسرح عمليات قوات «طارق صالح» وخط سيرها والمهمة التي أوكلت اليها تحذير دولي جديد من الرئيس أردوغان خبر صادم ينتظر المعتمرين من جميع أنحاء العالم القرضاوي يرد على سفير روسي اتهمه بهذه التهم الكبرى آبل تكشف عن روبوت ديزي لإعادة تدوير هواتف آيفون توجيهات سياسية وعسكرية حاسمة بـ«الحسم العسكري وتوسيع العمليات في كل الجبهات» لماذا طارد الموساد الإسرائيلي عالم الطاقة الفلسطيني د فادي البطش؟ وقام بتصفيته في ماليزيا اليوم؟
شهدت اسعار العملات الأجنبية، اليوم السبت 21 أبريل/نيسان 2018م، تراجعا طفيفا امام الريال اليمني في تعاملات سوق الصرف.
أسعار الصرف (السبت):
أسعار البيع
الدولار : 484.5 ريال
الريال السعودي : 128.9 ريال
الدرهم الامارتي : 130ريال
الريال العماني : 1050
الريال القطري : 105
الجنيه المصري :20
اليورو : 580
دينار أردني : 570
دينار كويتي :1100
جنية استرليني :540
ليرة نركي : 80
فرنك سويسري: 350
رينجيت ماليزي :75
رمبي صيني:50,66
أسعار الشراء :
الدولار: 485.5
الريال السعودي: 129.2
الدرهم الإماراتي:131
الريال العماني: 1070
الريال القطري:113
الجنيه المصري: 25
اليورو: 600
دينار أردني:590
دينار كويتي:1150
جنيه استرليني:600
ليرة تركي:90
فرنك سويسري:400
رينجيت ماليزي:80
رمبي صيني:52,74