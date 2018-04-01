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تراجع طفيف للدولار والريال السعودي مقابل الريال اليمني.. تعرف على أسعار الصرف اليوم السبت 21 أبريل/نيسان

السبت 21 إبريل-نيسان 2018 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ وحدة الرصد
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شهدت اسعار العملات الأجنبية، اليوم السبت 21 أبريل/نيسان 2018م، تراجعا طفيفا امام الريال اليمني في تعاملات سوق الصرف.


أسعار الصرف (السبت):

أسعار البيع

الدولار : 484.5 ريال

الريال السعودي : 128.9 ريال

الدرهم الامارتي : 130ريال

الريال العماني : 1050

الريال القطري : 105

الجنيه المصري :20

اليورو : 580

دينار أردني : 570

دينار كويتي :1100

جنية استرليني :540

ليرة نركي : 80

فرنك سويسري: 350

رينجيت ماليزي :75

رمبي صيني:50,66


أسعار الشراء :


الدولار: 485.5

الريال السعودي: 129.2

الدرهم الإماراتي:131

الريال العماني: 1070

الريال القطري:113

الجنيه المصري: 25

اليورو: 600

دينار أردني:590

دينار كويتي:1150

جنيه استرليني:600

ليرة تركي:90

فرنك سويسري:400

رينجيت ماليزي:80

رمبي صيني:52,74

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