أردوغان يكشف عن هدف اقتصادي عملاق

السبت 21 إبريل-نيسان 2018 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - الأناضول

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أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن هدف حكومته في المرحلة القادمة الوصول بالبلاد إلى دخل قومي بمستوى تريليوني دولار، وتجارة خارجية بحجم تريليون دولار.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أثناء اجتماع مجلس العلاقات الخارجية التركية في أحد فنادق مدينة إسطنبول، اليوم السبت.

وقال أردوغان: “من أجل الوصول إلى هدفنا المرسوم عام 2023، ينبغي مضاعفة حجم الاقتصاد إلى ضعفي الحجم الحالي”.

وأضاف “ومن أجل الوصول إلى هذا الهدف يجب على تركيا تجاوز عدة عوائق تقنية ونفسية”.

وأشار أردوغان إلى أن من يقيّمون الاقتصاد التركي من داخل البلاد وخارجها، يرون ضرورة تحييد العوائق الخارجية التي توضع أمام الاقتصاد من جهة، وفتح آفاق جديدة في مجال التكنولوجيا ورأس المال من جهة ثانية، وعلى رأسها الاستثمارات في مجال التكنولوجيا الفائقة”.



