أردوغان يكشف عن هدف اقتصادي عملاق تأكيدا لما نشره «مأرب برس».. الإمارات تكشف حدود مسرح عمليات قوات «طارق صالح» وخط سيرها والمهمة التي أوكلت اليها تحذير دولي جديد من الرئيس أردوغان خبر صادم ينتظر المعتمرين من جميع أنحاء العالم القرضاوي يرد على سفير روسي اتهمه بهذه التهم الكبرى آبل تكشف عن روبوت ديزي لإعادة تدوير هواتف آيفون توجيهات سياسية وعسكرية حاسمة بـ«الحسم العسكري وتوسيع العمليات في كل الجبهات» لماذا طارد الموساد الإسرائيلي عالم الطاقة الفلسطيني د فادي البطش؟ وقام بتصفيته في ماليزيا اليوم؟ نصائح لمغادرة العمل بالوقت المحدد لماذا رفع رئيس حركة حماس صور المعلق الجزائري الشهير (حفيظ دراجي)
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن هدف حكومته في المرحلة القادمة الوصول بالبلاد إلى دخل قومي بمستوى تريليوني دولار، وتجارة خارجية بحجم تريليون دولار.
جاء ذلك في كلمة ألقاها أثناء اجتماع مجلس العلاقات الخارجية التركية في أحد فنادق مدينة إسطنبول، اليوم السبت.
وقال أردوغان: “من أجل الوصول إلى هدفنا المرسوم عام 2023، ينبغي مضاعفة حجم الاقتصاد إلى ضعفي الحجم الحالي”.
وأضاف “ومن أجل الوصول إلى هذا الهدف يجب على تركيا تجاوز عدة عوائق تقنية ونفسية”.
وأشار أردوغان إلى أن من يقيّمون الاقتصاد التركي من داخل البلاد وخارجها، يرون ضرورة تحييد العوائق الخارجية التي توضع أمام الاقتصاد من جهة، وفتح آفاق جديدة في مجال التكنولوجيا ورأس المال من جهة ثانية، وعلى رأسها الاستثمارات في مجال التكنولوجيا الفائقة”.