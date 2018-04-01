تحذير دولي جديد من الرئيس أردوغان

السبت 21 إبريل-نيسان 2018 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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حذّر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، من وجود مساعٍ لتنفيذ مشروع يهدف لإعادة هيكلة المنطقة انطلاقاً من العراق وسوريا.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في فعالية نظمتها جامعة "بوغاز إيجي"، في إسطنبول، تطرق خلالها إلى الانتخابات المبكرة التي أقرها البرلمان الجمعة، وآخر التطورات في المنطقة، وعملية "غصن الزيتون".

وقال أردوغان: "يبدو أن ثمة مساعي لتنفيذ مشروع لإعادة تنظيم منطقتنا انطلاقاً من العراق وسوريا، وسيقع على عاتق تركيا عبء كبير جداً".

وأشار إلى أن "حساسية الفترة التي تمر بها بلادنا، والبقعة الجغرافية التي نتواجد ضمنها، تستوجب علينا اتخاذ قرارات سريعة وتطبيقها بدراية".

وخلص أردوغان إلى أن تلك الأسباب "تستدعي حاجتنا للانتقال إلى النظام الرئاسي".

وأمس الأول الأربعاء، أعلن أردوغان عن مقترح لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 يونيو/حزيران 2018، بدلًا من نوفمبر/تشرين ثاني 2019، وهو ما أقره البرلمان بأغلبية 386 صوتا من أصل 550.

ونظمت تركيا في أبريل/نيسان 2017، استفتاءً شعبياً، خلص إلى إقرار تعديلات دستورية تتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، وزيادة عدد النواب، وخفض سن الترشح للانتخابات البرلمانية.

وحول عملية "غصن الزيتون" التي تنفذها قوات بلاده بمنطقة عفرين، أعلن أردوغان تحييد أربعة آلاف و250 من المقاتلين الأكراد الذين تصنفهم أنقرة "إرهابيين"، منذ انطلاق العملية العسكرية في يناير/ كانون ثاني الماضي.

وقال إنّ "عدد الإرهابيين الذين جرى تحييدهم، في عفرين شمال سوريا، بلغ 4 آلاف و250، علاوة على تحييد 346 إرهابياً شمال العراق، و236 داخل البلاد".



