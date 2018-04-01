خبر صادم ينتظر المعتمرين من جميع أنحاء العالم

السبت 21 إبريل-نيسان 2018 الساعة 07 مساءً / مأرب برس – سبق

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نشرت تقارير صحفية سعودية عديدة خبرا وصف بـ”الصادم” ينتظر كل من ينوي أداء العمرة في مكة المكرمة.

ونقل موقع “سبق” السعودي عن مصادر قولها إن الشركات والمؤسسات المرخص لها بتقديم خدمات المعتمرين، تم إبلاغهم بضرورة رفع “مزارات مكة” من برامج الزيارات.

وأشار إلى أن القرار تم تعميمه على كافة الشركات والمؤسسات، بدءا من الأربعاء الماضي، وتم التنبيه على الوكلاء الخارجيين بوقف كافة المزارات في مكة المكرمة.

من جانبها، نقلت صحيفة “عكاظ” السعودية عن جهات معنية بوزارة “الحج والعمرة” السعودية قولهم إنها شددت على كافة مؤسسات وشركات العمرة والشركات السياحية المرخص لها بعدم تخصيص أوقات لزيارة جبل النور، لما فيه ارتكاب البعض مخالفات شرعية، ولما يشكله من خطورة على سلامة المعتمرين والزوار.

وقال وكيل الوزارة لشؤون العمرة، عبد العزيز الوزان، للصحيفة السعودية: “القرار يأتي حفاظا على سلامة المعتمرين، وقاصدي بيت الله الحرام من المخاطر المحتملة من صعود جبل النور”.

وتابع: “هناك أماكن مرتفعة جدا، قد تسبب إعياء ونقص أوكسجين، ويزيد من احتمالية سقوط، وتعرض المعتمرين للمخاطر”.



