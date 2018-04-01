آبل تكشف عن روبوت ديزي لإعادة تدوير هواتف آيفون

السبت 21 إبريل-نيسان 2018 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 160

كشفت شركة آبل عن روبوت يطلق عليه ديزي Daisy لتفكيك نماذج هواتف آيفون غير المرغوب فيها واستعادة المواد القيمة التي يمكن إعادة تدويرها، ويأتي ذلك بالتزامن مع يوم الأرض، بحيث يشكل هذا الروبوت أحدث إضافة ضمن فريق روبوتات إعادة التدوير الذي تستخدمه عملاقة كوبرتينو.

ويشابه الروبوت الجديد روبوت ليام Liam الذي أطلقته الشركة في عام 2016، كما أعلنت الشركة عن أنها ستقدم تبرعًا لمنظمة غير ربحية تدعى Conservation International عن كل هاتف آيفون يتم استقباله حتى 30 أبريل عبر متاجر آبل وموقعها الإلكتروني من خلال برنامج Apple GiveBack.

وتهدف الشركة من خلال برنامج Apple GiveBack وروبوت ديزي Daisy إلى الاقتراب من اليوم الذي سوف يجعل منتجاتها تستخدم “المواد المعاد تدويرها أو المتجددة فقط”، وتشير آبل إلى أن روبوتات التفكيك هي أكثر الطرق فعالية لاستعادة المزيد من المواد الثمينة المخزنة في أجهزة هواتفها.

وتشير المعلومات إلى أن عملية تطوير الروبوت ديزي Daisy قد تمت من خلال فريق البحث والتطوير التابع للشركة، كما أنه يستفيد من بعض المكونات ذاتها التي تم إنشاؤها في البداية لسلفه ليام Liam، وتوضح آبل أن ديزي قادر على تفكيك تسعة نماذج من آيفون وفرز مكوناتها الرئيسية لإعادة تدويرها.

كما أن الروبوت قادر على تفكيك ما يصل إلى 200 جهاز آيفون في الساعة، ويمكنه إزالة وتصنيف المكونات بطريقة تساعد الشركة على استعادة المواد التي لا يمكن لعمليات إعادة التدوير التقليدية استعادتها.

ويتواجد ديزي في الوقت الحالي ضمن منشأة في أوستن بولاية تكساس، ولكن هذا لا يعني أنه بإمكان تكساس فقط إعادة تدوير أجهزتها، إذ تخطط آبل في نهاية المطاف للحصول على المزيد من إصدارات ديزي Daisy في مواقع مختلفة في جميع أنحاء البلاد.

وعلى صعيد متصل بمناسبة يوم الأرض، سيتلقى مستخدمو Apple Watch إشعارًا حول تحدي يوم الأرض، وهو نشاط يشجعهم على الخروج واستكمال تدريب لمدة 30 دقيقة على الأقل، وعند الانتهاء من المهام يحصل المستخدمون على إنجاز خاص وملصقات فريدة ضمن iMessage.

وتأتي هذه الأخبار بعد قيام آبل سابقًا بالإعلان أن عملها بالكامل، بما في ذلك المتاجر والمكاتب ومراكز البيانات والمواقع المشتركة في 43 دولة حول العالم، يتم من خلال الطاقة الخضراء.

كما ستقوم آبل بنشر تقرير البيئة السنوي الخاص بها، والذي سيوضح بالتفصيل التقدم البيئي للشركة في ثلاث مجالات ذات أولوية مثل البصمة الكربونية، والحفاظ على الموارد، والريادة في استخدام المواد الأكثر أمانًا.



