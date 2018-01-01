أردوغان يكشف عن هدف اقتصادي عملاق تأكيدا لما نشره «مأرب برس».. الإمارات تكشف حدود مسرح عمليات قوات «طارق صالح» وخط سيرها والمهمة التي أوكلت اليها تحذير دولي جديد من الرئيس أردوغان خبر صادم ينتظر المعتمرين من جميع أنحاء العالم القرضاوي يرد على سفير روسي اتهمه بهذه التهم الكبرى آبل تكشف عن روبوت ديزي لإعادة تدوير هواتف آيفون توجيهات سياسية وعسكرية حاسمة بـ«الحسم العسكري وتوسيع العمليات في كل الجبهات» لماذا طارد الموساد الإسرائيلي عالم الطاقة الفلسطيني د فادي البطش؟ وقام بتصفيته في ماليزيا اليوم؟ نصائح لمغادرة العمل بالوقت المحدد لماذا رفع رئيس حركة حماس صور المعلق الجزائري الشهير (حفيظ دراجي)