الحوثيون يمنعون 19 سفينة محملة بالمشتقات النفطية من دخول ميناء الحديدة

السبت 21 إبريل-نيسان 2018 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ متابعات خاصة

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اتهمت المملكة العربية السعودية، والتي تقود تحالفا عربيا لإعادة الشرعية في اليمن، مليشيا الحوثي باحتجاز أكثر من 19 سفينة محملة بالمشتقات النفطية، في محافظة الحديدة، غرب اليمن.



جاء ذلك على لسان السفير السعودي في اليمن، محمد ال جابر، في تغريدة له على منصة التدوين الأصغر "تويتر"، مؤكدا أن مليشيا الحوثي، لا تزال تحتجز السفن المحملة بالمشتقات النفطية، وتمنعها من دخول الميناء الخاضع لسيطرة الحوثيين.



وقال السفير ال جابر: "يتابع مركز إسناد العمليات الانسانية الشاملة في اليمن YCHO بقلق عميق، احتجاز الميليشيات الحوثية المدعومة من ايران اكثر من 19 سفينة مشتقات نفطية في منطقة رمي المخطاف الخاضعة لسيطرة الميليشات".



وأكد أن "مليشيا الحوثي تمنع هذه السفن من دخول ميناء الحديدة، رغم عدم وجود اي سفن في الميناء في الوقت الراهن". حسب قوله.



يأتي هذا بعد أيام من تحذيرات للمبعوث الأممي الجديد الى اليمن، غريفنت، خلال الاحاطة التي تقدم بها الى مجلس الأمن الدولي، مساء الثلاثاء الماضي، حيث حذر خلالها من الحشد العسكري الذي يقوم به التحالف العربي، في محاولة لإطلاق عملية عسكرية لتحرير ميناء الحديدة، والذي يعد الوحيد الخاضع لسيطرة الحوثيين.



واتهم التحالف العربي، بقيادة السعودية، في وقت سابق، مليشيا الحوثي، باستخدام هذا الميناء لتلقي السلاح من ايران، وليس هذا فحسب، بل أصبح نقطة انطلاق الصواريخ لاستهداف الملاحة البحرية.



