الصليب الاحمر يقرر مغادرة تعز بعد مقتل احد موظفيه (ادانات واسعة والمحافظ يتحدث عن عملية ممنهجة)

السبت 21 إبريل-نيسان 2018 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-تعز

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قالت مصادر اعلامية اليوم السبت، إن فريق منظمة الصليب الأحمر غادر مدينة تعز ، بعد ساعات فقط من مقتل أحد أعضاءه برصاص مسلحين مجهولين.

وكان مسؤول الحماية في المنظمة، اللبناني الجنسية حنا لحود، لقي مصرعه برصاص مسلح مجهول في حي ميلات بمنطقة الضباب غربي المدينة، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث.

ووفقا للمصادر فإن المنظمة أعلنت مغادرتها المدينة الخاضع أغلبها لسيطرة القوات الحكومية.

وحتى اللحظة لم يصدر أي تعليق رسمي من المنظمة، حول مغادرتها المدينة.

الى ذلك أدانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بشدة، مقتل أحد موظفيها اللبنانيين، صباح اليوم السبت، في محافظة تعز، وسط اليمن.

وقال بيان صادر عن اللجنة تعرب اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن حزنها البالغ بسبب مقتل أحد موظفيها في اليمن اليوم إثر إطلاق نار".

وأضاف البيان" كان "حنا لحود"، وهو لبناني الجنسية يعمل ببعثة اللجنة الدولية، مسؤولًا عن برنامج الاحتجاز في اليمن، وكان في طريقه لزيارة أحد السجون هذا الصباح عندما هاجم مسلحون مجهولون سيارة اللجنة الدولية التي كان يستقلها على أطراف مدينة تعز".

وتابع" هُرِع بالسيد "لحود" إلى المستشفى حيث توفي فيها من جرّاء إصابته برصاص المسلحين. ولم يُصَبْ في الحادث زملاؤه الذين رافقوه في رحلته".

ونقل البيان عن المدير الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر لمنطقة الشرق الأدنى والأوسط ، السيد "روبير مارديني قوله "نحن ندين هذا الهجوم الوحشي، والمتعمد كما يبدو، الذي راح ضحيته أحد الموظفين المخلصين في مجال العمل الإنساني."

وأضاف "مارديني" قائلًا: "جميعنا مصدومون من أثر الفاجعة..زميلنا حنا كان شابًا مفعمًا بالحياة، وكان معروفًا ومحبوبًا على نطاق واسع.. لا شيء يبرر قتله، ونحن في حالة حداد على مقتل هذا الزميل والصديق العزيز.. ونحن نقف بقلوبنا ومشاعرنا إلى جانب أحبته وأصدقائه."

وعمل "لحود" لدى اللجنة الدولية منذ عام 2010 في مواقع ميدانية مختلفة وفي المقر الرئيسي بجنيف. كما عمل لسنوات عديدة، من قبل انضمامه للجنة الدولية، متطوعًا في الإسعافات الأولية وعضوًا في جمعية الصليب الأحمر اللبناني، حسب البيان".

واختتم البيان قائلا" تتناقل وسائل إعلامية صورًا لهذا الحادث الأليم. ونحن بدورنا نطلب من الجميع الكفّ عن تناقل هذه الصور صونًا لكرامة الضحية واحترامًا لخصوصية عائلته المكلومة"

من جانبه أصدر مكتب محافظ تعز بيان توضيحي حول حادثة الاغتيال التي تعرض لها موظفو الصليب الأحمر، يوم السبت، في المدينة.

وأطلق مسلح النار على بعثة الصليب الأحمر في تعز يوم السبت، أسفر عن مقتل موظف لباني يدعى حنا لحود.

وقال مكتب محافظ تعز إن "بعثة الصليب الاحمر ترفض اي حراسات مرافقة لتحركاتها لأنها تعمل في الجانب الانساني، وهي بذلك ترفض المرافقين او الحراسات"

وأضاف البيان "إن حادثة اليوم تمت بشكل ممنهج بعد ان كنا نستكمل اجراءات فتح مكاتب تمثيل لكل المنظمات الدولية. والصليب الاحمر هي اول منظمة استكملت تجهيز مكتبها في مدينة تعز وستمارس نشاطها من داخل المدينة".

وأشار البيان إلى أن ما حدث يعد "رسالة واضحة وهي عدم السماح للمنظمات الدولية في العمل من داخل المدينة".



