الفريق الاحمر يعود الى مأرب ويعقد اجتماعا عسكريا رفيعا بحضور قيادة التحالف (تفاصيل)

السبت 21 إبريل-نيسان 2018 الساعة 05 مساءً / مأرب برس -مأرب

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وصل نائب رئيس الجمهورية نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق الركن علي محسن صالح إلى محافظة مأرب للاطلاع على المستجدات والأوضاع الميدانية والعسكرية وجهود تطبيع الأوضاع.

وعقد نائب الرئيس اجتماعاً في مقر القيادة بمأرب ضم مستشار رئيس الجمهورية القائم بأعمال وزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي والمفتش العام القائم بأعمال رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن عادل القميري ومساعد وزير الدفاع اللواء الركن عبدربه القشيبي ومدير دائرة العمليات الحربية اللواء الركن خالد الأشول وبحضور قائد قوات التحالف بمأرب العميد الركن علي العنزي وقائد القوة الإماراتية العميد الركن أحمد المسابري.

وألقى نائب الرئيس في اللقاء كلمة توجيهية نقل في مستهلها تحيات فخامة الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وتحيات قائد القوات المشتركة صاحب السمو الملكي الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، مشيداً بالجهود العسكرية والتضحيات والانتصارات التي تتحقق في مختلف الجبهات.

وثمن الدور الأخوي الصادق لدول تحالف دعم الشرعية وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية والإمارات ، وأكد بأن وقفة اليمنيين والتحالف أفشل مشروع إسقاط اليمن بيد إيران.

وأشار إلى أن الحوثي لا يستهدف اليمن فقط بل يعمل ضمن مشروع يهدد أمن اليمن والمنطقة ويسعى للإخلال بالأمن والسلم الدوليين.

وأشاد الفريق محسن بالانتصارات التي يحققها أبطال الجيش في البيضاء والجوف وتعز وميدي والحديدة وغيرها من الجبهات في سبيل تحرير اليمن ودرء مشروع الانقلاب التخريبي، مؤكداً أنه لا تواني عن درء مخاطر الحوثي والقاعدة وداعش وأن هدف الشرعية القضاء على هذه المشاريع الإرهابية.

وحث نائب رئيس الجمهورية على مضاعفة الجهود والتنسيق العملياتي المستمر بما يسهم بتحقيق نتائج إيجابية في الميدان العمل على تجاوز السلبيات والتعزيز من الإيجابيات والصبر والمثابرة حتى تحقيق النصر القريب.

من جانبه قدم الفريق المقدشي موجزاً عن أوضاع الجبهات المختلفة والبطولات التي يسطرها أبطال الجيش والصمود الأسطوري في وجه ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

كما رحب قائد قوات التحالف في مأرب بزيارة نائب الرئيس، مؤكداً أن التحالف سيمضي قدماً في دعم اليمن واليمنيين ومساندة الشرعية.

وجرى خلال اللقاء مناقشة المستجدات وسير العمليات العسكرية والخطط المستقبلية لاستكمال التحرير وتحقيق السلام والأمن الذي ينشده اليمنيون في كل ربوع الوطن.



