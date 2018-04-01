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من يظفر بكأس الملك الليلة ؟ (مأرب برس ينشر توقيت مباريات اليوم والقنوات الناقلة)

السبت 21 إبريل-نيسان 2018 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-تغطيات
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يلتقي برشلونة اشبيلية في نهائي كأس ملك اسبانيا الليلة عند الساعة العاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

ويسعى كلا الفريقان للظفر بالكأس تعويضا لخروجهما من الدور الربع النهائي في بطولة دوري ابطال اوروبا.

ويبدو ان نادي برشلونة لن يفرط باللقب وهو الذي يسعى لتحقيق ثنائية الدوري والكأس هذا الموسم .

وتنقل قنوات ابوظبي الرياضية مساء اليوم السبت نهائي كأس ملك اسبانيا بين برشلونة واشبيلية .

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