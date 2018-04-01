الجيش يعلن تحرير مواقع استراتيجية مهمة في البيضاء على وقع معارك طاحنة وقصف جوي عنيف (اخر المستجدات)

السبت 21 إبريل-نيسان 2018 الساعة 04 مساءً / مأرب برس -تغطيات

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حققت قوات الجيش مسنودة بطيران التحالف العربي، اليوم السبت، تقدماً كبيراً في جبهة قانية بمحافظة البيضاء، وسط انهيار واسع في صفوف مليشيات الحوثي الانقلابية.

ونقل مأرب برس عن المركز الإعلامي للقوات المسلحة، تصريحا لأركان حرب اللواء 117مشاه العميد الركن احمد علي معوضة، قوله إن قوات الجيش الوطني حررت، اليوم، "جبال مسعودة" و"جبل العر" وتخوض- حاليًا- مواجهات ضارية لتحرير سلسلة جبال اليسبل الاستراتيجية.

وعن أهمية تحرير "جبال مسعودة" أوضح العميد معوضة، أنها تعد أعلى جبال المنطقة وتطل على "منطقة قانية" واليسبل والوهبية، مشيراً إلى أن قوات الجيش تقوم في هذه الأثناء بتحرير منطقة اليسبل وتتجه نحو الوهبية.

وبالتزامن مع المعارك، شنت مقاتلات التحالف العربي عدة غارات استهدفت مواقع وتعزيزات لمليشيات الحوثي في مناطق متفرقة شمالي البيضاء، وتمكنت من تدمير أسلحة وعتاد ومنها: تدمير عربة "بي ام بي" وأطقم محملة بالأفراد".

وأشار العميد معوضة، إلى أن المعارك لاتزال مستمرة حتى اللحظة، وسط تقدم ثابت لقوات الجيش وانهيار غير مسبوق في صفوف المليشيات.



